تعيين فينيدي جورج مدربا جديدا لنيجيريا

‭‭ ‬‬قال مسؤولون الاثنين إن نيجيريا عينت فينيدي جورج مدربا للمنتخب الأول لكرة القدم في تصعيد للجناح الدولي السابق من منصبه السابق كمساعد مدرب.

وعمل جورج (53 عاما) تحت قيادة المدرب السابق جوزيه بيسيرو وتولى المهمة مؤقتا بعد عدم تجديد عقد المدرب البرتغالي رغم قيادة نيجيريا إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت مطلع هذا العام في ساحل العاج قبل الخسارة من أصحاب الأرض.

وتولى جورج المهمة بصورة مؤقتة خلال مباراتين وديتين في مارس آذار الماضي، وحقق الفوز 2-1 على غانا وخسر 2-صفر من مالي، قبل أن يحصل الآن على الوظيفة بصورة دائمة.

وستكون مهمته المباشرة هي تحسين مشوار نيجيريا في تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 بعد التعادل المفاجئ في أول جولة على ملعبه 1-1 منتخب ليسوتو المتواضع ثم تعادل بنفس النتيجة أمام زيمبابوي على ملعب محايد في رواندا.

وتستضيف نيجيريا نظيرتها جنوب أفريقيا ثم تلعب مع بنين في ملعب محايد بساحل العاج في أوائل يونيو حزيران المقبل.