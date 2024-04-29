الأثنين 20 شوال 1445 ﻫ - 29 أبريل 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تعيين فينيدي جورج مدربا جديدا لنيجيريا

منذ 7 دقائق
كرة القدم

كرة القدم

A A A
طباعة المقال

‭‭ ‬‬قال مسؤولون الاثنين إن نيجيريا عينت فينيدي جورج مدربا للمنتخب الأول لكرة القدم في تصعيد للجناح الدولي السابق من منصبه السابق كمساعد مدرب.

وعمل جورج (53 عاما) تحت قيادة المدرب السابق جوزيه بيسيرو وتولى المهمة مؤقتا بعد عدم تجديد عقد المدرب البرتغالي رغم قيادة نيجيريا إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت مطلع هذا العام في ساحل العاج قبل الخسارة من أصحاب الأرض.

وتولى جورج المهمة بصورة مؤقتة خلال مباراتين وديتين في مارس آذار الماضي، وحقق الفوز 2-1 على غانا وخسر 2-صفر من مالي، قبل أن يحصل الآن على الوظيفة بصورة دائمة.

وستكون مهمته المباشرة هي تحسين مشوار نيجيريا في تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 بعد التعادل المفاجئ في أول جولة على ملعبه 1-1 منتخب ليسوتو المتواضع ثم تعادل بنفس النتيجة أمام زيمبابوي على ملعب محايد في رواندا.

وتستضيف نيجيريا نظيرتها جنوب أفريقيا ثم تلعب مع بنين في ملعب محايد بساحل العاج في أوائل يونيو حزيران المقبل.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من رياضة

الدوري الإنجليزي
بي بي سي: أندية الدوري الإنجليزي الممتاز تصوت لصالح وضع حد للإنفاق
لويس روبياليس
قاض‭ ‬إسباني يأمر روبياليس بالمثول أمام المحكمة مرة على الأقل كل شهر
سباحو أستراليا سيستخدمون قضية المنشطات الصينية كحافز إضافي في باريس

الأكثر قراءة

المرشحة الرئاسية، جيل ستاين
غزة تحت النار
اعتقال مرشحة للرئاسة الأميركية خلال مساندتها للاحتجاج ضد الحرب على غزة
طائرة في السماء
فيديو.. طائرة ضخمة تصطدم بمدرج عند هبوطها وترتد عاليا
هليفي ونتنياهو وغالانت (الصورة من تايمز أوف إسرائيل)
غزة تحت النار
نقاش عاجل وقلق من مذكرات توقيف دولية محتملة تستهدف نتنياهو وقادة إسرائيليين