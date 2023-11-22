الأربعاء 8 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 22 نوفمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تغريم نادي "سيلتيك الاسكتلندي" لرفع جماهيره الأعلام الفلسطينية!

منذ 46 دقيقة
جماهير نادي "سيلتيك الاسكتلندي"

جماهير نادي "سيلتيك الاسكتلندي"

A A A
طباعة المقال

قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ‭”‬اليويفا” (الأربعاء 22-11-2023) إنه فرض غرامة مالية قدرها 15200 جنيه إسترليني (19 ألف دولار) على سيلتيك بعدما رفعت جماهيره الأعلام الفلسطينية خلال مباراة أتليتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا الشهر الماضي في جلاسكو.

وذكر اليويفا في بيان أن الأعلام التي وصل عددها إلى المئات اعتبرت “رسائل استفزازية ذات طبيعة مسيئة”.

وقام المشجعون الذين حذرهم النادي الاسكتلندي من رفع الأعلام قبل مباراة 25 أكتوبر تشرين الأول بغناء “لن تمشي وحدك أبدا” بينما كانوا يحملون الأعلام الفلسطينية في مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع على إنستجرام.

كما رفع المشجعون لافتتين كبيرتين في سيلتيك بارك كتب عليهما “فلسطين حرة” و”النصر للمقاومة”.

ويحتل سيلتيك المركز الرابع في المجموعة الخامسة بدوري أبطال أوروبا بنقطة واحدة بعد أربع مباريات.

كما تم تغريمهم 10 آلاف جنيه إسترليني بسبب قيام الجماهير بإغلاق الممرات واستخدام الألعاب النارية.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من رياضة

المنتخب الفرنسي
اليونان تفرض التعادل على فرنسا وتحرم فريق المدرب ديشان من العلامة الكاملة
نجما البرازيل والأرجنتين (ميسي ونيمار)
دينيز: البرازيل ستلتزم بهويتها في مواجهة الأرجنتين بقيادة ميسي
ليونيل ميسي
قمصان ميسي في مونديال قطر مقدّرة بـ10 ملايين دولار

الأكثر قراءة

استشهاد إعلاميين في قناة الميادين ومواطن في الجنوب
صورة مروعة.. استشهاد إعلاميين في قناة الميادين ومواطن في الجنوب
إيهود باراك
غزة تحت النار
فيديو صادم لإيهود باراك: إسرائيل هي التي "بنت مخابئ تحت مستشفى الشفاء"
عناصر تابعين لحزب الله
كم بلغ عدد قتلى حزب الله منذ اندلاع الاشتباكات في جنوب لبنان؟