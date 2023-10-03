الثلاثاء 18 ربيع الأول 1445 ﻫ - 3 أكتوبر 2023 |
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تفاصيل عقد لامين يامال الجديد مع برشلونة

منذ دقيقتين
لامين يامال

لامين يامال

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كشف الصحفي المعروف فابريزيو رومانو عن تفاصيل العقد الجديد الذي وقع عليه النجم الصاعد لامين يامال مع برشلونة اليوم الاثنين.

وأكد صاحب الـ 16 عاما أحقيته بالحصول على عقد جديد في ظل المستويات الاستثنائية التي قدمها مع البارسا تحت إشراف المدير الفني تشافي هيرنانديز هذا الموسم.

ورغم صغر سنه، إلا أن الجناح الإسباني بات عنصرا مهما وشبه أساسي في تشكيلة البارسا.

وقال رومانو أن العقد الجديد الذي سيتم التوقيع عليه اليوم الاثنين سيمتد حتى صيف عام 2026 مع بند جزائي لفسخه بقيمة 1 مليار يورو.

ووافق الطرفان على الاتفاق الجديد في يوليو الماضي وتم التوقيع عليه مبدئيا في ذلك الوقت، إلا أن العقد المذكور سيصبح علنيا اليوم.

يذكر أن يامال خاض 10 مباريات مع برشلونة بجميع المسابقات حتى الآن صنع خلالها هدفين.

كما اختار الجناح الصاعد تمثيل منتخب إسبانيا على المستوى الدولي وخاض معه مباراتين سجل فيهما هدفا وحيدا.

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