تكريم البابا فرنسيس في المرحلة الأخيرة لسباق إيطاليا للدراجات

قال منظمو سباق إيطاليا للدراجات اليوم الثلاثاء إن المرحلة الأخيرة من نسخة هذا العام ستكرم البابا فرنسيس الذي توفي في 21 أبريل نيسان إذ ستنطلق من الفاتيكان.

ويبدأ سباق إيطاليا في ألبانيا في التاسع من مايو أيار وينتهي في الأول من يونيو حزيران في روما. وقبل البداية الرسمية للمرحلة الأخيرة سيمر المتسابقون عبر مدينة الفاتيكان قبل مغادرتها عبر بورتا ديل بروجينو.

وستكون هذه السنة الثالثة على التوالي التي يختتم فيها سباق إيطاليا في العاصمة روما لكنها المرة السابعة فقط التي تستضيف فيها روما خط النهاية في تاريخ السباق.

وقال روبرتو جوالتييري رئيس بلدية روما “ستشهد نسخة العام الحالي ظهورا رمزيا لمدينة الفاتيكان تكريما للبابا فرنسيس وشخصيته ومسيرته الملهمة”.

ومر سباق إيطاليا بمدينة الفاتيكان مرتين سابقا.

وانطلقت نسخة 1974 من هناك كما انتهت المرحلة التمهيدية لنسخة عام 2000 في ساحة القديس بطرس.