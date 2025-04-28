تنس.. كاسبر رود يتغلب على كوردا ويحقق فوزه الـ150 في مدريد

قال كاسبر رود إن الثأر لعائلته كان يدور في ذهنه خلال فوزه على سيباستيان كوردا في بطولة مدريد المفتوحة للتنس أمس الأحد لكن اللاعب النرويجي لم يستطع إلا أن يبتسم بخجل بعد أن علم أن والده كريستيان تغلب بالفعل على بيتر كوردا قبل 26 عاما.

وتغلب كريستيان رود على المصنف الثاني عالميا سابقا بيتر كوردا في لقائهما الوحيد في بطولة ميامي المفتوحة 1999 ضمن بطولات اتحاد اللاعبين المحترفين في إحصائية فاجأت المصنف 15 عالميا.

وقال رود بعد فوزه 6-3 و6-3 أمس الأحد “بصراحة كنت أعتقد أنه خسر أمام بيتر من قبل، لذلك دخلت المباراة من أجل الثأر للعائلة، لكن هذه إحصائية أفضل بالنسبة لنا.

“سنحاول الحفاظ على ذلك لأطول فترة ممكنة. من الممتع أن نرى مواقف كهذه عندما يلعب الأب والابن ويحققان نتائج جيدة.

“أنا متأكد من أنني وسيبي (سيباستيان) سنلعب مرات عديدة أخرى في مسيرتنا وسأبذل قصارى جهدي لإبقائه خلفي ولكن في مرحلة ما أنا متأكد من أنه سيلحق به أو يحقق الفوز على عائلة رود”.

وهذا الفوز 150 لرود على الملاعب الرملية وسيواصل وصيف بطل فرنسا المفتوحة مرتين استعداداته للبطولة الكبرى التي تقام في الفترة من 25 مايو أيار إلى الثامن من يونيو حزيران المقبلين عندما يلتقي مع الأمريكي تيلور فريتز المصنف الثالث في دور الستة عشر في مدريد.