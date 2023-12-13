تن هاج بعد الخروج الأوروبي: مانشستر يونايتد يمكنه التركيز على التحسن في الدوري الممتاز

بعد خروج مانشستر يونايتد الأوروبي بخسارته 1-صفر أمام بايرن ميونيخ أمس الثلاثاء 12\12\2023، قال المدرب إريك تن هاج الذي تحاصره الضغوط إن فريقه يمكنه الآن التركيز على تحسين مركزه المخيب للآمال في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وكان بطل أوروبا ثلاث مرات يحتاج للفوز على بايرن في المباراة الختامية بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا مع انتهاء مباراة كوبنهاغن أمام ضيفه غلطة سراي بالتعادل للتأهل إلى دور الستة عشر.

ولم يتحقق الأمران لينهي يونايتد المجموعة بأربع نقاط من ست مباريات.

ويعني حصوله على المركز الرابع عدم تأهله أيضا للدوري الأوروبي.

وقال تن هاج للصحفيين “لا تزال هناك أشياء كثيرة نلعب من أجلها والآن يمكننا التركيز بالطبع على الدوري الإنجليزي الممتاز. نرغب في التأهل مجددا لدوري الأبطال الموسم المقبل لذلك علينا أن نبذل قصارى جهدنا لنكون في المراكز الأربعة الأولى بالدوري”.

وأضاف “بالطبع لدينا كأس الاتحاد الإنجليزي لذلك هناك الكثير من الأشياء التي نلعب من أجلها”.

وقاد هدف كينجسلي كومان في الدقيقة 70 بايرن للفوز على يونايتد الذي، حتى مع عدم وجود ما يخسره، فشل في صناعة الفرص وسدد كرة واحدة فقط على المرمى.

وقال بول سكولز لاعب وسط يونايتد السابق لشبكة تي.إن.تي سبورتس “القلق الأكبر هو أن (راسموس) هويلوند لم يحصل على أي فرصة. إنهم لا يصنعون أي شيء.

“كانت مشاركة سيئة في دوري الأبطال”.

وكان هويلوند هداف يونايتد في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم برصيد خمسة أهداف.

وقال كريس سوتون المهاجم البارز السابق بالدوري الإنجليزي الممتاز لهيئة الاذاعة البريطانية (بي.بي.سي) “في الحقيقة، يونايتد في وضع سيء للغاية”.

ودافع تن هاج عن التسديدة الوحيدة على المرمى قائلا “كانت المباراة على هذا النحو لكلا الجانبين: فرص أقل.

“قدمنا ​​أداء جيدا وحصلنا على فرصنا لكننا لم نستغلها”.