تن هاج: تشاكا مهم للغاية لليفركوزن ولا يمكن الاستغناء عنه

قال إريك تن هاج مدرب باير ليفركوزن إن جرانيت تشاكا عنصرا أساسيا في الفريق ولا يستطيع النادي المنافس في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم أن يسمح للاعب وسط سويسرا بالرحيل وسط تقارير تربطه بالانتقال إلى سندرلاند.

وفقد ليفركوزن بالفعل صانع اللعب فلوريان فيرتز والمدافع جيريمي فريمبونج بانتقالهما لليفربول بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما انتقل قلب الدفاع جوناتان تاه إلى بايرن ميونيخ.

وارتبط اسم تشاكا لاعب أرسنال السابق بالانتقال إلى سندرلاند، إذ قال وكيل أعماله لوسائل إعلام ألمانية إن قائد سويسرا (32 عاما) لديه اتفاق مبدئي مع النادي الصاعد حديثا للدوري الإنجليزي الممتاز.

ووقال تن هاج لوسائل إعلام ألمانية أمس الثلاثاء “يمكن للوكيل أن يقول أي شيء. لكن هذا النادي خسر بالفعل ثلاثة لاعبين مهمين.

“لن نسمح برحيل أي لاعبين آخرين، هذا مستحيل. سيؤدي ذلك إلى إهمال هيكل وثقافة الفريق”.

وأضاف “من الواضح أن جرانيت قائد، وقد وقع مع النادي لخمس سنوات ويتبقى له ثلاث سنوات في عقده. إنه مهم جدا بالنسبة لنا ولن نسمح له بالرحيل”.

وساهم تشاكا في فوز ليفركوزن بالثنائية المحلية موسم 2023-2024، إذ فاز الفريق بأول لقب له في الدوري الألماني دون خسارة أي مباراة وفاز بكأس ألمانيا ووصل نهائي الدوري الأوروبي.

وشارك مع ليفركوزن في 99 مباراة وسجل ستة أهداف وقدم تسعة تمريرات حاسمة.

وتولى تن هاج مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق المسؤولية خلفا لتشابي ألونسو في مايو أيار الماضي بعد رحيل المدرب الإسباني لتدريب ناديه السابق ريال مدريد.