توتنهام بتسعة لاعبين يهدر الصدارة بخسارته أمام تشيلسي

تبددت آمال توتنهام هوتسبير في العودة لصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بخسارته 4-1 على ملعبه أمام تشيلسي اليوم الاثنين في مباراة قمة مثيرة أنهاها صاحب الأرض بتسعة لاعبين.

وأحرز نيكولاس جاكسون ثلاثة أهداف ليمنح مدربه ماوريسيو بوكيتينو أكبر فوز منذ توليه تدريب تشيلسي وعلى حساب فريق الأرجنتيني السابق.

وتقدم توتنهام، الذي لم يخسر في الدوري قبل هذه المباراة، بعد ست دقائق بهدف سجله ديان كولوسيفسكي من تسديدة غيرت مسارها إلى داخل الشباك قبل دقائق من هدف سجله سون هيونج-مين لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

لكن الأمور انقلبت رأسا على عقب بصورة تعيد للأذهان معركة بريدج في 2016 عندما بدد تشيلسي آمال توتنهام بقيادة بوكيتينو في ذلك الحين للفوز باللقب.

وأشهر الحكم بطاقة حمراء مباشرة لكريستيان روميرو بسبب تدخل متهور بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد ومنح تشيلسي ركلة جزاء سجلها كول بالمر ركلة جزاء قبل أن يخسر توتنهام جهود اثنين من لاعبيه للإصابة.

وتعرض ديستني أودوجي للطرد بعد حصوله على بطاقة صفراء ثانية بعد عشر دقائق من بداية الشوط الثاني، ليترك فريقه يكافح للخروج بنقطة واحدة من المباراة.

لكن تشيلسي تمكن في نهاية المطاف من استغلال تفوقه العددي عندما سجل جاكسون هدف التقدم من مسافة قريبة في الدقيقة 75 واحتسب الحكم الهدف بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد للتأكد من عدم وجود تسلل.

وظن البديل إيريك داير أنه أدرك التعادل لتوتنهام لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل قبل أن يتصدى روبرت سانشيز لمحاولة من سون في الوقت المحتسب بدل الضائع. وسجل جاكسون هدفين في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وبعد خسارته للمرة الأولى في الدوري، يحتل توتنهام المركز الثاني برصيد 26 نقطة من 11 مباراة، بفارق نقطة مانشستر سيتي حامل اللقب، بينما ارتقى تشيلسي إلى المركز العاشر برصيد 15 نقطة بعد تحقيق فوزه الرابع هذا الموسم.