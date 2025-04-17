توتنهام يتغلب على أينتراخت فرانكفورت ويحجز مكاناً بقبل نهائي الدوري الأوروبي

سجل دومينيك سولانكي هدفا من ركلة جزاء في الشوط الأول ليمنح توتنهام هوتسبير الفوز 1-صفر على أينتراخت فرانكفورت في إياب دور الثمانية بالدوري الأوروبي لكرة القدم اليوم الخميس ليتفوق 2-1 في مجموع المباراتين.

وسيواجه الفريق الفائز أما لاتسيو أو بودو/جليمت النرويجي، الذي امتدت مباراتهما اليوم الخميس إلى وقت إضافي، وذلك في مايو أيار المقبل من أجل الحصول على مكان في النهائي.

ومنح سولانكي توتنهام التقدم من ركلة جزاء قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول بعد أن حصل الضيوف على ركلة جزاء بسبب خطأ من حارس المرمى كاوا سانتوس ضد لاعب وسط توتنهام جيمس ماديسون.

ويواصل توتنهام سعيه للفوز بأول لقب أوروبي منذ أكثر من 40 عاما بعد فوزه بكأس الاتحاد الأوروبي عام 1984، وهو ما قد يمنحه تعويضا عن موسم محلي حمل خيبة أمل كبيرة.