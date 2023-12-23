السبت 10 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 23 ديسمبر 2023 |
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توتنهام يصعد للمربع الذهبي بالدوري الإنجليزي بفوزه على إيفرتون

منذ ساعة واحدة
توتنهام

توتنهام

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أنهى توتنهام هوتسبير مسيرة إيفرتون الرائعة بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بالفوز 2-1 في مباراة مثيرة أقيمت على ملعبه السبت ليعود للمربع الذهبي.

وكان إيفرتون قد حقق أربعة انتصارات متتالية بالدوري دون أن تهتز شباكه، لكن مهاجمه السابق ريتشارليسون اخترق دفاعات الفريق الضيف ليفتتح التسجيل بلمسة رائعة بعد تسع دقائق قبل أن يضيف سون هيونج مين الهدف الثاني بعد تسع دقائق.

وجاءت المباراة مثيرة بفضل نشاط لاعبي إيفرتون واعتماد توتنهام على بناء اللعب من الخطوط الخلفية، وأهدر الفريق الضيف فرصا للتسجيل بلمسات غابت عنها القوة.

وسجل أندريه جوميز هدفا في الدقيقة 82 ليزيد من إثارة المباراة لكن صاحب الضيافة صمد تحت الضغط ليحقق ثالث انتصار على التوالي، بعد خمس مباريات غاب فيها عنه الفوز ليرتقي إلى المركز الرابع متفوقا على حامل اللقب مانشستر سيتي.

    المصدر :
  • رويترز

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