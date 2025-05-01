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توتنهام يضع قدما في نهائي الدوري الأوروبي بالفوز على بودو/جليمت

منذ 48 دقيقة
الدوري الأوروبي - نصف النهائي - مباراة الذهاب - توتنهام هوتسبر ضد بودو/جليمت

الدوري الأوروبي - نصف النهائي - مباراة الذهاب - توتنهام هوتسبر ضد بودو/جليمت

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نحى توتنهام هوتسبير موسمه المحلي المتواضع جانبا وتغلب 3-1 على ضيفه بودو/جليمت النرويجي اليوم الخميس ليضع قدما في نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وافتتح برينان جونسون التسجيل لتوتنهام بهدف بضربة رأس في الدقيقة الأولى ليمهد الطريق أمام فريق المدرب أنجي بوستيكوجلو المتعثر في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وضاعف جيمس ماديسون تقدم توتنهام بتسديدة ذكية في الدقيقة 34 بعد السيطرة على تمريرة من مسافة بعيدة.

وأضاف دومينيك سولانكي الهدف الثالث لتوتنهام من ركلة الجزاء في الدقيقة 61، احتسبها الحكم بداعي تعرض كريستيان روميرو لعرقلة من جانب فريدريك سيوفولد.

ولم يتمكن بودو/جليمت، أول فريق نرويجي يصل لقبل نهائي بطولة أوروبية، من تسجيل أي تسديدة على المرمى طوال 83 دقيقة، ثم فجر مفاجأة بتسجيل هدف عن طريق القائد أولريك سالتنس، ليحافظ الفريق على أمله في مباراة الإياب المقررة الأسبوع المقبل على ملعبه المغطى بالعشب الصناعي.

    المصدر :
  • رويترز

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