السبت 1 ربيع الأول 1445 ﻫ - 16 سبتمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

توتنهام يفوز على شيفيلد في الوقت بدل الضائع

منذ ساعة واحدة
من مباراة توتنهام وشيفلد يونايتد

من مباراة توتنهام وشيفلد يونايتد

A A A
طباعة المقال

سجل توتنهام هوتسبير هدفين في الوقت المحتسب بدل الضائع ليقلب تأخره إلى فوز 2-1 على ضيفه شيفيلد يونايتد الوافد الجديد ويحافظ على سجله الخالي من الهزيمة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، السبت.

وأنهى البديل ريتشارليسون صيامه عن التسجيل عندما أدرك التعادل لتوتنهام في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع بعد احتساب الحكم 12 دقيقة.

وبعد ذلك بدقيقتين صنع المهاجم البرازيلي هدف الفوز لزميله ديان كولوسيفسكي.

وبفوزه الرابع على التوالي يحتل توتنهام المركز الثاني برصيد 13 نقطة وهي أفضل انطلاقة له في الدوري منذ موسم 1965-1966.

وأكمل شيفيلد، الذي ما زال بدون فوز حتى الآن، المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد أولي ماكبرني لحصوله الإنذار الثاني بعد جدال مع الحكم.

وسجل جوستافو هامر هدف التقدم لشيفيلد عكس مجريات اللعب في الدقيقة 75.

وأجرى مدرب توتنهام أنجي بوستيكوجلو ثلاثة تغييرات في الدقيقة 80 كان من بينها الدفع بالمهاجم البرازيلي ريتشارليسون على حساب القائد سون هيونج-مين.

    المزيد من رياضة

    من مباراة أتلتيكو وفالنسيا
    الدوري الإسباني.. فالنسيا يهزم أتلتيكو مدريد بثلاثية
    من مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون
    الدوري الإنجليزي.. برايتون يهزم مانشستر يونايتد بثلاثية
    يوفنتوس
    يوفنتوس يهزم لاتسيو ويصعد لصدارة الدوري الإيطالي

    الأكثر قراءة

    شعار السفارة الأمريكية في دمشق
    السفارة الأمريكية في دمشق تغير اسمها!
    حزب الله
    "قطبة مخفية" وراء مطار "حزب الله".. أنفاق وهنغارات وسماع تفجيرات؟!
    الرئيس الشيشاني رمضان قديروف
    قديروف يعاني.. رجل بوتين المقرب في وضع صحي "حرج"!