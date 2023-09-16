توتنهام يفوز على شيفيلد في الوقت بدل الضائع

سجل توتنهام هوتسبير هدفين في الوقت المحتسب بدل الضائع ليقلب تأخره إلى فوز 2-1 على ضيفه شيفيلد يونايتد الوافد الجديد ويحافظ على سجله الخالي من الهزيمة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، السبت.

وأنهى البديل ريتشارليسون صيامه عن التسجيل عندما أدرك التعادل لتوتنهام في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع بعد احتساب الحكم 12 دقيقة.

وبعد ذلك بدقيقتين صنع المهاجم البرازيلي هدف الفوز لزميله ديان كولوسيفسكي.

وبفوزه الرابع على التوالي يحتل توتنهام المركز الثاني برصيد 13 نقطة وهي أفضل انطلاقة له في الدوري منذ موسم 1965-1966.

وأكمل شيفيلد، الذي ما زال بدون فوز حتى الآن، المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد أولي ماكبرني لحصوله الإنذار الثاني بعد جدال مع الحكم.

وسجل جوستافو هامر هدف التقدم لشيفيلد عكس مجريات اللعب في الدقيقة 75.

وأجرى مدرب توتنهام أنجي بوستيكوجلو ثلاثة تغييرات في الدقيقة 80 كان من بينها الدفع بالمهاجم البرازيلي ريتشارليسون على حساب القائد سون هيونج-مين.