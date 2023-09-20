توتنهام يكشف آخر تطورات إصابة بريشيتش

أعلن توتنهام هوتسبير المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الأربعاء، أن إيفان بريشيتش لاعب وسط كرواتيا سيخضع لجراحة بعد تعرضه لإصابة في الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليمنى ومن المتوقع أن يغيب عن الفريق حتى نهاية الموسم.

وشارك لاعب الوسط البالغ من العمر 34 عاما في ست مباريات مع توتنهام في جميع المسابقات هذا الموسم وصنع هدفين.

وقال توتنهام في بيان “يمكننا أن نؤكد أن بريشيتش تعرض لإصابة خطيرة في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليمنى”.

وأضاف “أصيب الدولي الكرواتي المخضرم خلال التدريبات ودون احتكاك مع أي لاعب وسيخضع لجراحة.

“سيبدأ إيفان بعد ذلك عملية إعادة التأهيل مع طاقمنا الطبي، ومن المتوقع أن يغيب عن الملاعب حتى نهاية الموسم”.

ويحتل توتنهام المركز الثاني في الدوري الممتاز برصيد 13 نقطة من خمس مباريات.

وسيواجه غريمه اللندني أرسنال في الدوري يوم الأحد المقبل.