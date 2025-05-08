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توتنهام يهزم بودو/جليمت ليتأهل لنهائي الدوري الأوروبي

منذ 43 دقيقة
توتنهام الإنجليزي

توتنهام الإنجليزي

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تغلب توتنهام هوتسبير 2-صفر على بودو/جليمت النرويجي في إياب قبل نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم اليوم الخميس ليتأهل للنهائي بنتيجة إجمالية 5-1.

ولم يبد أن الفريق الإنجليزي سيتخلى عن أفضلية الفوز ذهابا وكرر انتصاره بفضل هدفين سجلهما دومينيك سولاندي وبيدرو بورو في الشوط الثاني.

ورغم مشواره المحبط في الدوري الممتاز، فإن توتنهام بات على بعد خطوة واحدة من الفوز بلقب لأول مرة منذ 2008 عندما يواجه مانشستر يونايتد في النهائي المقرر في بيلباو في 21 من الشهر الجاري.

وسجل سولانكي الهدف الأول بعد ضربة رأس من كريستيان روميرو في الدقيقة 63 ثم خدع بورو حارس مرمى الفريق المضيف نيكيتا هايكين بتمريرة عرضية سكنت الشباك لتشعل احتفالات مشجعي الفريق الإنجليزي.

    المصدر :
  • رويترز

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