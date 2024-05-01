توخيل: جاهزون للانتصار على ريال مدريد في مباراة الإياب

أشاد توماس توخيل، مدرب بايرن ميونيخ، بالفعالية التي أظهرها منافسه ريال مدريد في مواجهة التعادل 2-2 في ذهاب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم. ورغم ذلك، أكد توخيل جاهزية الفريق الألماني لتحقيق الانتصار في مباراة الإياب في مدريد الأسبوع المقبل.

وسجل الفريق البافاري هدفين في غضون أربع دقائق في بداية الشوط الثاني بتسديدة من ليروي ساني وركلة جزاء ناجحة لهاري كين ليقلب الطاولة بعدما وضع فينيسيوس جونيور الفريق الزائر في المقدمة في الدقيقة 24 على عكس سير اللعب.

كما أحرز المهاجم البرازيلي هدف التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 83 بينما كان بايرن يضغط لتسجيل الهدف الثالث.

وقال توخيل الذي سيترك بايرن في نهاية الموسم بعد موسم محلي مخيب للآمال في مؤتمر صحفي “النتيجة كما شاهدتم ولا تستحق إهدار أي وقت للتفكير فيها.

“لقد فعلها ريال مدريد من قبل. سجل هدفين من فرصتين. لسنا أول فريق يعاني من ذلك. لديهم اللمسة الأخيرة ويملكون الجودة للقيام بذلك.

“كانت بدايتنا قوية ثم فقدنا إيقاعنا قليلا. كان ينبغي أن نسجل الهدف الثالث لكننا لم نتحلى بالفعالية الكافية ثم منحناهم ركلة جزاء”.

واستمتع بايرن ببداية قوية وأتيحت له فرص للتسجيل مرة أخرى بعد التقدم 2-1.

وسيحتاج الفريق الآن للفوز على ريال مدريد، الساعي للفوز بكأس أوروبا للمرة 15، في إسبانيا إذا أراد التأهل إلى النهائي في ويمبلي.

ويلتقي بروسيا دورتموند مع باريس سان جيرمان في مباراة الدور قبل النهائي الأخرى.

وأضاف توخيل “الموقف واضح للغاية.

“سنذهب إلى مدريد والفائز يأخذ كل شيء. نحن جاهزون للقتال ويجب أن نؤمن بحظوظنا”.

وتابع “لا يزال الأمر ممكنا. النتيجة 50-50. إنه واحد من أصعب الملاعب لكن هذا ما يزيد حجم التحدي”.