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توسيع نطاق النقاط.. هل تتغير لعبة فورمولا 1 في 2025؟

منذ 13 دقيقة
فورمولا 1

فورمولا 1

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من المتوقع أن تناقش فرق بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات بعد غد الخميس مقترحا لتوسيع المراكز الحاصلة على نقاط في السباقات إلى المركز 12 اعتبارا من الموسم المقبل.

وأكد متحدث باسم الاتحاد الدولي للسيارات أن المسألة مطروحة على جدول الأعمال إلى جانب اللوائح الرياضية الأخرى خلال اجتماع مفوضية فورمولا 1 الافتراضي الذي يضم الاتحاد الدولي للسيارات والشركة صاحبة الحقوق التجارية.

ويحتاج تمرير هذا المقترح لموافقة ستة من الفرق العشرة ومن المتوقع إجراء المزيد من المناقشات لكن بعض الفرق الكبرى أشارت إلى أنها لن تعارض هذه الفكرة.

وقال كريستيان هورنر رئيس رد بول حامل اللقب بعد سباق جائزة الصين الكبرى “يبدو أن هناك مجموعتين في فورمولا 1 حاليا. الفرق من المركز السادس إلى العاشر تتنافس بقوة مثل الفرق من المركز الأول للخامس.

“إنها واحدة من تلك الأشياء التي يتعين عليك فيها فقط مراجعة الأرقام وإلقاء نظرة على التحليلات لتقول ما الذي سيتغير بالفعل؟ أنا محايد في هذا الأمر ما لم تكن تدفع أموالا”.

ويمنح نظام التسجيل الحالي، المعمول به منذ 2010، النقاط للعشرة الأوائل فقط في تسلسل 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1.

وسيغير الاقتراح ذلك إلى تسلسل 25-18-15-12-10-8-6-5-4-3-2-1.

وحتى عام 2003 كان الستة الأوائل فقط يسجلون نقاطا.

وبعد خمسة سباقات هذا الموسم، لم تتمكن ثلاثة فرق من التسجيل حتى الآن بينما حصد فريق آر.بي المملوك لرد بول سبع نقاط فقط مقابل خمس نقاط لفريق هاس.

وفرق النصف العلوي من المسابقة تستمتع ببطولة خاصة فيما بينها مع سيطرة رد بول برصيد 195 نقطة بينما يملك أستون مارتن صاحب المركز الخامس 40 نقطة.

    المصدر :
  • رويترز

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