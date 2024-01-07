توقف نبضه.. متسابق إسباني يتعرض لحادث خطير في رالي داكار

نُقل المتسابق الإسباني كارليس فالكون إلى المستشفى جوا بعد تعرضه لإصابات خطيرة في حادث قرب نهاية المرحلة الثانية بفئة الدراجات النارية برالي داكار المقام في صحراء السعودية.

وأبلغ ديفيد كاستيرا مدير السباق الصحفيين إن طبيبا هرع إلى موقع الحادث وأنعش قلب فالكون بعد توقف نبضه.

وفاز الفرنسي المخضرم ستيفان بيترهانسل بمرحلة للمرة 50 في فئة السيارات مسيرته القياسية برالي داكار.

وأنهى بيترهانسل، الذي حقق اللقب 14 مرة في فئة الدراجات النارية وأربع مرات في فئة السيارات بين 1991 و2021، المرحلة التي امتدت بين الحناكية والدوادمي بفارق 29 ثانية عن مواطنه وبطل العالم تسع مرات سيباستيان لوب.

وكانت هذه المرحلة 83 التي يفوز بها بترهانسل في داكار سواء في فئة الدراجات النارية أو السيارات، ويتقاسم سائق أودي الرقم القياسي في فئة السيارات مع الفنلندي أري فاتانين. وتقدم السائق البالغ عمره 58 عاما إلى المركز التاسع في الترتيب العام.

وجاء كارلوس ساينز (61 عاما) سائق أودي الفائز بالرالي ثلاث مرات في المركز الثامن في المرحلة البالغ طولها 463 كيلومترا ليحتل صدارة الترتيب العام.

واحتل السعودي يزيد الراجحي المركز الثاني في الترتيب العام بسيارة تويوتا بفارق دقيقة واحدة و51 ثانية خلف منافسه الإسباني بينما ارتقى لوب من المركز 19 إلى الثالث بفارق أربع دقائق و17 ثانية عن الصدارة.

واحتل القطري ناصر العطية حامل اللقب المركز الرابع في المرحلة ليأتي في المركز السابع في الترتيب العام بفارق أكثر من 12 دقيقة عن الصدارة.

وقال العطية، الفائز باللقب خمس مرات، “ضغطنا منذ البداية، لكن بعدما انكسر الجزء الخلفي، توقفنا لأكثر من عشر دقائق لإصلاحه. مع كل مشكلات الأمس واليوم، لا زلنا في المنافسة. الفارق 12 دقيقة فقط في الترتيب العام”.

وتراجع البلجيكي جيوم دي ميفوس، الذي تصدر الترتيب العام بعد المرحلة الأولى، إلى المركز الخامس بعدما وصل الفارق الذي يفصله عن بيترهانسل إلى 29 دقيقة.

وقال السائق البلجيكي “إنه يوم عصيب بالنسبة لنا بالتأكيد. بدأنا في المقدمة، لذا كانت أول 200 كيلومتر جيدة. وبعد أكثر قليلا من 200 كيلومتر بفارق، تجاوزنا كارلوس عندما ضللنا الطريق”.

وأضاف “بعدها كنا في أعقاب كارلوس وبعدها ضللنا الطريق مرة أخرى ثم تعرضنا لثقب في الإطار وبعد ذلك زادت صعوبة الأمور”.

واحتل روس برانش القادم من بتسوانا المركز 11 في فئة الدراجات النارية لكنه احتفظ بصدارة الترتيب العام بفارق دقيقتين و55 ثانية أمام التشيلي خوسيه إجناسيو كورنيخو.