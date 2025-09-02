توماس بطلة الأولمبياد في سباق 200 متر تغيب عن بطولة العالم لألعاب القوى

انسحبت البطلة الأولمبية في سباق 200 متر جابي توماس، اليوم الثلاثاء، من المشاركة في بطولة العالم لألعاب القوى بسبب إصابة في وتر أخيل تعاني منها منذ مايو أيار، وهو ما يشكل ضربة للآمال الأمريكية في البطولة المقررة في طوكيو في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وضمنت توماس، التي كانت ضمن الفريق الأمريكي لسباقي 4 في 100 متر و4 في 400 متر تتابع الذي تُوج في أولمبياد باريس العام الماضي، مكانها في بطولة العالم بعد حصولها على المركز الثالث في بطولة الولايات المتحدة.

لكنها قالت إن الإصابة تفاقمت في يوليو تموز ولم تلتئم في الوقت المناسب قبل بطولة العالم التي تقام بين 13 و21 سبتمبر أيلول.

وقالت توماس في بيان اليوم الثلاثاء “هو نبأ صعب، وأعلم أن بعض مشجعي منافسات المضمار سيشعرون بخيبة أمل. لكنني تقبّلتُ أنه من الطبيعي أن أهتم بكوني إنسانة وأعطي الأولوية لصحتي”.

ومهد هذا الانسحاب الطريق بشكل أكبر أمام جوليان ألفريد، القادمة من سانت لوسيا، للفوز بثنائية محتملة في طوكيو، بعد أن حلت ثانية خلف توماس في سباق 200 متر في باريس، ولكنها كانت الأسرع في هذه المسافة هذا العام. وكانت ألفريد فازت بسباق 100 متر في الأولمبياد.

وسيكون غياب توماس مؤلما بالنسبة للأمريكيين، الذين تصدروا جدول ميداليات ألعاب القوى في باريس بفارق كبير، لكن العداءة البالغة من العمر 28 عاما قالت إنها تلقت الكثير من التمنيات الطيبة بعد إعلان عدم مشاركتها.

وقالت توماس التي لم تشارك في أي سباق منذ بطولة الولايات المتحدة “كنت متوترة بعض الشيء بشأن نشر خبر إصابتي، لكنني تلقيت الكثير من الدعم من الشركاء ومشجعي منافسات المضمار”.

وأضافت “هذا يعني لي الكثير حقا. أعشق المضمار، ولا أطيق انتظار العودة والتنافس مع الأفضل في العالم”.