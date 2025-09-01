توماس يستعد لوداع عاطفي لرياضة الدراجات في سباق بريطانيا

يستعد البريطاني جيرينت توماس بطل سباق فرنسا سابقا لوداع عاطفي لرياضة الدراجات في سباق بريطانيا الذي ينطلق في سوفولك غدا الثلاثاء.

وسيتنافس المتسابق الويلزي (39 عاما) للمرة الأخيرة في مسيرته الحافلة وسيعتزل بنهاية آخر مرحلة من المراحل الست التي ستنتهي في مسقط رأسه كارديف يوم الأحد.

وسيقود توماس، الفائز بسباق فرنسا للدراجات 2018، متسابقي فريق إنيوس جريناديرز للمرة الأخيرة مرتديا طقما يحمل رسما لإبنه البالغ من العمر خمس سنوات.

وسيحمل الطاقم صورة التنين الويلزي على المقدمة بينما سيحمل على ظهره جميع السنوات الأكثر نجاحا في مسيرته بما في ذلك الميداليات الذهبية الأولمبية في المضمار في عامي 2008 و2012.

ومن المقرر إقامة حفل خاص في نهاية السباق في قلعة كارديف لاستعراض مسيرة توماس.

وقال توماس “لا يمكنني أن أنهي مسيرتي بدون وداع مناسب، أليس كذلك؟ أنا متحمس للإعلان عن خططنا لإقامة فعالية في قلعة كارديف بعد المرحلة الأخيرة من سباق بريطانيا يوم الأحد.

“قيل لي إنه سيكون حدثا ممتعا للغاية”.

وسيشهد سباق بريطانيا البالغ طوله 884.2 كيلومتر قائمة انطلاق مثيرة للإعجاب مع وجود أسماء مثل البطل الأولمبي ريمكو إيفانبول المرشح للفوز باللقب. ولم يشارك البلجيكي إيفانبول في أي سباق منذ انسحابه من سباق فرنسا بسبب كسر في الضلوع.