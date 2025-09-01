الأثنين 9 ربيع الأول 1447 ﻫ - 1 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

توماس يستعد لوداع عاطفي لرياضة الدراجات في سباق بريطانيا

منذ 4 دقائق
جيرينت توماس

جيرينت توماس

A A A
طباعة المقال

يستعد البريطاني جيرينت توماس بطل سباق فرنسا سابقا لوداع عاطفي لرياضة الدراجات في سباق بريطانيا الذي ينطلق في سوفولك غدا الثلاثاء.

وسيتنافس المتسابق الويلزي (39 عاما) للمرة الأخيرة في مسيرته الحافلة وسيعتزل بنهاية آخر مرحلة من المراحل الست التي ستنتهي في مسقط رأسه كارديف يوم الأحد.

وسيقود توماس، الفائز بسباق فرنسا للدراجات 2018، متسابقي فريق إنيوس جريناديرز للمرة الأخيرة مرتديا طقما يحمل رسما لإبنه البالغ من العمر خمس سنوات.

وسيحمل الطاقم صورة التنين الويلزي على المقدمة بينما سيحمل على ظهره جميع السنوات الأكثر نجاحا في مسيرته بما في ذلك الميداليات الذهبية الأولمبية في المضمار في عامي 2008 و2012.

ومن المقرر إقامة حفل خاص في نهاية السباق في قلعة كارديف لاستعراض مسيرة توماس.

وقال توماس “لا يمكنني أن أنهي مسيرتي بدون وداع مناسب، أليس كذلك؟ أنا متحمس للإعلان عن خططنا لإقامة فعالية في قلعة كارديف بعد المرحلة الأخيرة من سباق بريطانيا يوم الأحد.

“قيل لي إنه سيكون حدثا ممتعا للغاية”.

وسيشهد سباق بريطانيا البالغ طوله 884.2 كيلومتر قائمة انطلاق مثيرة للإعجاب مع وجود أسماء مثل البطل الأولمبي ريمكو إيفانبول المرشح للفوز باللقب. ولم يشارك البلجيكي إيفانبول في أي سباق منذ انسحابه من سباق فرنسا بسبب كسر في الضلوع.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من رياضة

جو بوغنر
وفاة الملاكم السابق بوغنر الذي واجه محمد علي مرتين عن عمر 75 عاماً
الملاكمة الجزائرية إيمان خليف
المحكمة الرياضية: إيمان خليف تطعن على قرار الاتحاد العالمي للملاكمة بمنعها من المنافسة
كرة القدم - تعبيرية
إليكم أبرز صفقات اليوم الأخير في سوق الانتقالات

الأكثر قراءة

كتائب القسام تعلن رسميا استشهاد القيادي محمد السنوار
رسمياً.. حماس تعلن استشهاد قائدها العسكري محمد السنوار
عنصر من حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت
عشاء المخزومي.. نائب أميركي يكشف تفاصيل جديدة عن أموال الحزب
رئيس مجلس النواب نبيه بري في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر
نبيه بري: منفتحون لمناقشة مصير السلاح.. وإسرائيل تجاهلت الورقة الأميركية