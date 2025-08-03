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تويوتا تهيمن على رالي فنلندا وروفانبيرا ينعش آماله باللقب

منذ ساعتين
سيارة في سباق رالي

سيارة في سباق رالي

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فاز كاله روفانبيرا برالي فنلندا والمقام في بلاده محققا زمنا قياسيا اليوم الأحد بينما اكتسح فريق تويوتا المراكز الخمسة الأولى وتصدر إلفين إيفانز الترتيب العام.

وكان هذا الرالي الأسرع في تاريخ بطولة العالم، إذ فاز روفانبيرا لأول مرة في فنلندا بمتوسط سرعة 129.95 كيلومتر في الساعة على مدار الأيام الأربعة وتغلب على زميله في الفريق تاكاموتو كاتسوتا بفارق 39.2 ثانية.

واستكمل سيباستيان أوجيه منصة التتويج، متقدما على إيفانز والفنلندي سامي باجاري.

ويحتل روفانبيرا، بطل العالم مرتين، المركز الثاني في الترتيب العام الآن بفارق ثلاث نقاط فقط خلف إيفانز، وعاد إلى المنافسة على اللقب بعد تسع جولات من أصل 14 جولة.

    المصدر :
  • رويترز

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