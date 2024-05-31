تيتيباس يبحث عن الفوز في بطولة فرنسا المفتوحة

يسعى ستيفانوس تيتيباس إلى التتويج بلقبه الكبير الأول في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس لكن اللاعب الذي تأهل من قبل لنهائي البطولة يأمل في تفادي وصول أي من مبارياته إلى خمس مجموعات في وقت مبكر من المنافسة بعد تغلبه على تعثره في مباراته بالدور الثاني بسبب فقدان التركيز.

وكان اللاعب المتوج بلقب بطولة مونت كارلو للأساتذة يتقدم في مباراته أمام دانييل ألتماير في الدور الثاني لكن اللاعب الألماني قاتل ليفوز بالمجموعة الثالثة قبل أن يتفوق تيتيباس عليه 6-3 و6-2 و6-7 و6-4.

وكثيرا ما يتأثر تيتيباس بعواطفه لكن اللاعب اليوناني المصنف التاسع قال إنه فخور بالطريقة التي نجح بها في إعادة المباراة إلى المسار الصحيح ليتأهل للدور الثالث.

وقال “هناك مواقف لا تخضع لسيطرتك في بعض الأحيان… بالطبع تود توفير الطاقة والتركيز من أجل الأدوار المتقدمة في البطولة حيث تجد نفسك في أسبوعها الثاني.

وأضاف “أنا سعيد لأنني لم أختبر مغامرة الخمس مجموعات كما أحب أن أسميها وأجد نفسي في مواقف ربما ترى فيها فجأة مسارا مختلفا تماما للمباراة”.

وقد يواجه تيتيباس اللاعب الروسي أندريه روبليف الحائز على لقب مدريد المفتوحة والمصنف السادس في الدور الرابع، لكن اللاعب اليوناني الذي سيواجه تشانغ تشي تشين في الدور المقبل يحاول ألا يتطلع إلى الأدوار البعيدة كثيرا.

وقال “خيالي واسع وجامح في بعض الأحيان ومنطلق وشارد”.

وتابع “أتصور نفسي بالفعل أخوض مباراة مع هذا اللاعب عندما يكون ما يجب علي فعله هو التركيز على الوقت الحاضر والتفكير في كيفية التغلب على المنافس الحالي أو بذل قصارى جهدي أمام المنافس الذي ألعب ضده.

“لذا أريد أن أتجنب أن يكون تفكيري منطلقا وخلاقا أكثر من اللازم وأن أركز فقط على ما أحتاج إنجازه في الوقت الراهن”.

وستواجه الأمريكية كوكو جوف المصنفة الثالثة التي عانت من إرسالها على الملاعب الرملية منافستها الأوكرانية ديانا ياستريمسكا.

وسيكون أمام مواطنها الأمريكي سيباستيان كوردا مهمة صعبة عندما يواجه الإسباني كارلوس ألكاراز المصنف الثالث والمرشح بقوة للفوز بالبطولة.

وقال كوردا “هو أحد أفضل اللاعبين على الملاعب الرملية خلال العامين الماضيين لذا من الواضح أن الأمر سيكون صعبا جدا. لعبنا قبل عامين تقريبا في الدور الثالث تحديدا. أقيمت المباراة ليلا أيضا”.

وأضاف “نعم ستكون تجربة ممتعة وآمل أن أتمكن من تقديم أداء جيد”.