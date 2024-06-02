الأحد 25 ذو القعدة 1445 ﻫ - 2 يونيو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تيتيباس يتألق ويفوز على أرنالدي ليبلغ دور الثمانية

منذ 4 دقائق
رياضة التنس - تعبيرية

رياضة التنس - تعبيرية

A A A
طباعة المقال

خسر اليوناني ستيفانوس تيتيباس المصنف التاسع المجموعة الأولى لكنه فاز 3-6 و7-6 و6-2 و6-2 على الإيطالي ماتيو أرنالدي في الدور الرابع لبطولة فرنسا المفتوحة للتنس اليوم الأحد.

ويواصل تيتيباس سعيه للفوز بأول لقب له في البطولات الأربع الكبرى، لكن وصيف بطل رولان جاروس 2021 تعرض للاختبار في وقت مبكر من قبل أرنالدي الذي أطاح بالمصنف السادس أندريه روبليف في الدور السابق.

وبدأ أرنالدي بقوة، على الرغم من حاجته لإنقاذ ثلاث فرص لتجنب كسر إرساله في الشوط الافتتاحي، ثم كسر إرسال منافسه ليتقدم 3-1 ويفوز بسهولة بالمجموعة الأولى، بعد أن فشل تيتيباس في التعامل مع طاقة اللاعب الإيطالي.

وبدا أن تيتيباس يواجه المزيد من المتاعب في المجموعة الثانية عندما استطاع اللاعب الإيطالي كسر إرساله ليتقدم 3-2، لكن أرنالدي فشل في الحصول على الأفضلية عندما كان على الإرسال وهو يرسل لحسم المجموعة وهو متقدم 5-4.

وكسر تيتيباس إرسال منافسه وتفوق في الشوط الفاصل ليتعادل في المباراة.

واستفاد اللاعب اليوناني من استعادة ثقته في المجموعة الثالثة وكسر إرسال منافسه في الشوط الأول. وبدا أن أرنالدي يعاني قبل أن يكسر تيتيباس إرساله مجددا.

وكرر تيتيباس كسر إرساله منافسه مرتين في المجموعة الرابعة ليضع حدا لمسيرة اللاعب الإيطالي على الملاعب الفرنسية.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من رياضة

بطولة فرنسا المفتوحة للتنس
كوكو جوف تتألق وتتأهل لدور الثمانية في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس
جوزيه مورينيو
"فناربخشه" التركي يقترب من إعلان التعاقد مع "مورينيو"
جود بيلينغهام
ماذا علق "جود بيلينغهام" على انتقال "امبابي" إلى ريال مدريد

الأكثر قراءة

الليرة اللبنانية والدولار الأميركي
أرقام لم يشهدها لبنان من قبل.. التحويلات المالية تتجاوز الـ 20 مليار دولار
وزير الإتصالات جوني القرم
وزير الاتصالات يكشف عدد المشتركين السوريين بخدمات "تاتش وألفا"
الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح
تعرف على ولي عهد الكويت الجديد