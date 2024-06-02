تيتيباس يتألق ويفوز على أرنالدي ليبلغ دور الثمانية

خسر اليوناني ستيفانوس تيتيباس المصنف التاسع المجموعة الأولى لكنه فاز 3-6 و7-6 و6-2 و6-2 على الإيطالي ماتيو أرنالدي في الدور الرابع لبطولة فرنسا المفتوحة للتنس اليوم الأحد.

ويواصل تيتيباس سعيه للفوز بأول لقب له في البطولات الأربع الكبرى، لكن وصيف بطل رولان جاروس 2021 تعرض للاختبار في وقت مبكر من قبل أرنالدي الذي أطاح بالمصنف السادس أندريه روبليف في الدور السابق.

وبدأ أرنالدي بقوة، على الرغم من حاجته لإنقاذ ثلاث فرص لتجنب كسر إرساله في الشوط الافتتاحي، ثم كسر إرسال منافسه ليتقدم 3-1 ويفوز بسهولة بالمجموعة الأولى، بعد أن فشل تيتيباس في التعامل مع طاقة اللاعب الإيطالي.

وبدا أن تيتيباس يواجه المزيد من المتاعب في المجموعة الثانية عندما استطاع اللاعب الإيطالي كسر إرساله ليتقدم 3-2، لكن أرنالدي فشل في الحصول على الأفضلية عندما كان على الإرسال وهو يرسل لحسم المجموعة وهو متقدم 5-4.

وكسر تيتيباس إرسال منافسه وتفوق في الشوط الفاصل ليتعادل في المباراة.

واستفاد اللاعب اليوناني من استعادة ثقته في المجموعة الثالثة وكسر إرسال منافسه في الشوط الأول. وبدا أن أرنالدي يعاني قبل أن يكسر تيتيباس إرساله مجددا.

وكرر تيتيباس كسر إرساله منافسه مرتين في المجموعة الرابعة ليضع حدا لمسيرة اللاعب الإيطالي على الملاعب الفرنسية.