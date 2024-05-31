تيتيباس يتخطى تشانغ ويتأهل إلى الدور الرابع في فرنسا المفتوحة للتنس

تغلب اليوناني ستيفانوس تيتيباس على الصيني تشانغ تشيتشن 6-3 و6-3 و6-1 اليوم الجمعة ليبلغ الدور الرابع في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس للعام السادس تواليا.

وحقق تيتيباس الذي بلغ نهائي نسخة 2021 أكثر من 30 نقطة فوز مباشر ليحسم المباراة في 91 دقيقة فقط ويضرب موعدا مع الإيطالي ماتيو أرنالدي الذي صعق المصنف السادس أندريه روبليف في وقت سابق اليوم الجمعة.

وأصبح تشانغ أول لاعب صيني منذ 86 عاما يفوز بمباراة في القرعة الرئيسية في رولان جاروس العام الماضي في طريقه إلى الدور الثالث، لكنه لم يتمكن من تحسين هذا الأداء لأنه لم يتمكن أبدا من الحصول على فرصة لكسر إرسال منافسه.

وقدم تيتيباس المصنف التاسع أداء قويا ليفوز بأول ثلاثة أشواط، وواصل الزخم عندما كسر إرسال تشانغ في محاولته الثانية في الشوط الأول بالمجموعة الثانية.

وقدم تيتيباس أداء رائعا وارتكب ثلاثة أخطاء سهلة فقط في المجموعة الثانية، وكسر إرسال تشانغ مرة أخرى في الشوط التاسع.

وعانى تشانغ في ضرباته الأمامية قرب نهاية المباراة وأطلق تسديدات بعيدا ليمنح تيتيباس فرصة كسر إرساله في الشوط الرابع من المجموعة الثالثة ولم ينظر اللاعب اليوناني للوراء من وقتها.