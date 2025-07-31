تيتيباس يعيد والده لتدريبه بعد انفصاله عن إيفانيسيفيتش

قال لاعب التنس اليوناني ستيفانوس تيتيباس المصنف الثالث عالميا سابقا، إنه أعاد والده أبوستولوس لتدريبه بعد إنهاء شراكته قصيرة الأمد مع جوران إيفانيسيفيتش.

وأنهى تيتيباس (26 عاما) تعاونه مع إيفانيسيفيتش، الذي ساعد نوفاك ديوكوفيتش على الفوز بتسعة من أصل 24 لقبا في البطولات الأربع الكبرى، الأسبوع الماضي بعد أقل من شهرين على تعيينه.

تراجع تيتيباس، وصيف بطولة فرنسا المفتوحة 2021 ووصيف بطولة أستراليا المفتوحة 2023، إلى المركز 30 في التصنيف العالمي وفشل في تجاوز الدور الثاني في أول ثلاث بطولات كبرى هذا الموسم.

وبعد خروج تيتيباس من الدور الأول في ويمبلدون، وجه له إيفانيسيفيتش انتقادات لاذعة، وقال عنه “لم أشاهد قط لاعبا غير جاهز أكثر منه في حياتي”.

وكان فوز اليوناني باللقب في دبي في فبراير شباط الماضي هو النهائي الوحيد الذي وصل إليه في عام 2025.

وكتب تيتيباس الذي خسر أمام كريستوفر أوكونيل في الدور الثاني من بطولة كندا المفتوحة للتنس أمس الأربعاء، على وسائل التواصل الاجتماعي “بعض الرحلات لها طريقة للعودة إلى حيث بدأت”.

وأضاف “بعد فترة من الفراق، اجتمعت من جديد مع الشخص الذي آمن بي في البداية، والدي”.

وتابع “أنا ممتن لمشاركة الملعب والطريق معه مرة أخرى. لقد مررنا بكل فصل من هذه الرحلة معا، وهذا الفصل التالي يبدو صحيحا”.

وأكمل “في بعض الأحيان، العودة من حيث بدأت هي أجرأ خطوة إلى الأمام”.