تيتي مدرب البرازيل السابق يبتعد عن كرة القدم لفترة غير محددة

قال تيتي مدرب منتخب البرازيل السابق إنه سيبتعد عن كرة القدم لفترة غير محددة من أجل الاهتمام بصحته النفسية والجسدية.

ونقل المدرب (63 عاما)، الذي قاد البرازيل للفوز بلقب كأس كوبا أمريكا 2019، إلى مستشفى بسبب مشكلة في القلب في أغسطس آب الماضي.

وأقيل من تدريب فلامنجو في الشهر التالي وربطته تقارير مؤخرا باحتمال تدريب كورينثيانز.

وقال تيتي في بيان نشره ابنه ماتيوس على إنستجرام أمس الثلاثاء “أدركت أنه أحيانا يجب أن يعترف الإنسان بضعفه وهو ما يجعلني أكثر قوة مستقبلا”.

وأضاف “لم أفقد شغفي قط لكرة القدم لكن بعد التحدث إلى عائلتي والاستماع إلى الإشارات التي يصدرها جسدي، قررت أن أفضل ما يمكنني فعله الآن هو أخذ استراحة للاعتناء بنفسي لأطول فترة ممكنة”.

وتابع “لا أخفيكم سرا، كانت هناك محادثات مع كورينثيانز لكن كان يتعين علي التوقف عن كرة القدم لفترة وهو قرار صعب لكنه ضروري”.

وسبق لتيتي، الذي استقال من تدريب البرازيل بعد خروجها من دور الثمانية لكأس العالم 2022، تدريب عدة فرق برازيلية بما في ذلك جريميو وأتليتيكو مينيرو وبالميراس.