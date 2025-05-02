تير شتيجن قائد برشلونة جاهز للعودة من الإصابة أمام بلد الوليد

قال هانز فليك مدرب برشلونة إن حارس مرمى الفريق مارك أندريه تير شتيجن سيعود للملاعب لمواجهة ريال بلد الوليد في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم غدا السبت بعد غياب دام سبعة أشهر عقب خضوعه لجراحة في الركبة.

وعانى اللاعب (33 عاما) من تمزق كامل في وتر ركبته اليمنى في سبتمبر أيلول الماضي، وخضع لعملية جراحية بعد ذلك بوقت قصير. وفي غيابه لجأ برشلونة إلى الحارس البولندي فويتشيخ شتينسني الذي عاد من الاعتزال في أكتوبر تشرين الأول الماضي ووقع عقدا كلاعب حر.

وإتاحة القائد تير شتيجن بمثابة دفعة قوية لبرشلونة الذي يتصدر الدوري الإسباني برصيد 76 نقطة متقدما بفارق أربع نقاط عن حامل اللقب ريال مدريد مع تبقي خمس مباريات على نهاية الموسم بينهما مباراة قمة على أرضه أمام ريال مدريد عقب زيارة بلد الوليد.

وقال فليك للصحفيين اليوم الجمعة بابتسامة عريضة على وجهه “هو (تير شتيجن) بخير، نعم، سيعود مارك أندريه تير شتيجن غدا. سيكون من الجيد أيضا أن يحصل شتينسني على راحة. مارك يتدرب جيدا ويمكنه اللعب على هذا المستوى”.

ورد المدرب الألماني على سؤال بشأن ما إذا كان مواطنه سيحرس مرمى الفريق في المباريات المتبقية من الموسم قائلا “لا أفكر في تغيير أي شيء حتى نهاية الموسم. لكن يمكن أن يتغير الوضع بعد مباراة بلد الوليد، سنرى ما سيحدث”.

وأمام الفريق القطالوني أقل من 72 ساعة للتعافي قبل مباراة الغد، والتي تبدو سهلة على الورق، بعد هبوط بلد الوليد متذيل الترتيب من الدوري الأسبوع الماضي.

وسحق فريق المدرب فليك بلد الوليد 7-صفر في أغسطس آب الماضي، وسيحل ضيفا الآن على فريق لم يحقق سوى أربعة انتصارات حتى الآن هذا الموسم، وصاحب أضعف دفاع في الدوري والذي استقبل 81 هدفا في 33 مباراة.

وقال فليك في إشارة للتعادل 3-3 على أرضه مع إنتر ميلان في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا “يجب أن نلعب بنفس مستوى مباراة الأربعاء في دوري أبطال أوروبا ضد إنتر ميلان”.

وتقام مباراة الإياب على ملعب سان سيرو يوم الثلاثاء المقبل.

وأضاف “لا يهم أين يلعب (بلد الوليد) الموسم المقبل، فهم يلعبون حاليا في الدرجة الأولى ونحن نحترمهم. كما أنه من الممكن أن تخسر اللقب في مثل هذه المباريات.

“في الجزء الأول من الموسم، خسرنا أمام ليجانيس ولاس بالماس (التي أعاقتنا)، عانينا حتى يدرك الفريق مدى أهمية هذه المباراة”.