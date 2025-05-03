تيليمانس يحقق فوزا مهما لأستون فيلا في صراع المراكز الخمسة الأولى

سجل يوري تيليمانس هدف المباراة الوحيد ليقود أستون فيلا للفوز 1-صفر على فولهام اليوم السبت ليعزز آماله في إنهاء الموسم ضمن المراكز الخمسة الأولى بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم والتأهل لدوري أبطال أوروبا.

سجل لاعب الوسط البلجيكي، الذي كان أبرز لاعبي أستون فيلا في المباراة، هدفا في الدقيقة 12 من ركلة ركنية نفذها جون ماكجين.

كاد تيليمانس أن يصنع هدفا ثانيا لأولي واتكينز كما سدد كرة قوية حادت بالكاد عن المرمى قبل الاستراحة ليعود أستون فيلا إلى طريق الانتصارات.

وسدد دونيل مالين كرة قوية في العارضة في الوقت المحتسب بدل الضائع لأستون فيلا لكن هدفا واحدا كان كافيا.

واستمر أستون فيلا في المركز السابع قبل ثلاث مباريات متبقية من نهاية الموسم لكنه يتساوى الآن برصيد 60 نقطة مع نوتنجهام فورست وتشيلسي وكلاهما لديه مباراة ناقصة.

كانت الهزيمة ضربة قوية لآمال فولهام صاحب المركز الثامن في المنافسة الأوروبية.

ويملك الفريق 51 نقطة من 35 مباراة لكنه قد يتراجع في الترتيب اعتمادا على نتائج الفرق الأخرى هذا الأسبوع.

كان موسم أستون فيلا واعدا لكنه بدأ في التراجع بعد الهزيمة في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا وقبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي الشهر الماضي.

ولم يقدم أستون فيلا عرضا مميزا اليوم لكن فريق المدرب أوناي إيمري حقق الفوز ليزيد من الضغط على الفرق التي تسبقه مباشرة.

والمباريات المتبقية للفريق ستكون خارج ملعبه في بورنموث وعلى ملعبه أمام توتنهام هوتسبير وخارج ملعبه أمام مانشستر يونايتد.

وقال تيليمانس “نعلم أن جميع مبارياتنا المتبقية يجب أن نفوز بها لنحظى بفرصة المشاركة في دوري الأبطال الموسم المقبل”.

وأضاف “حققنا فوزا ثمينا اليوم. واجهنا منافسا قويا. فولهام فريق جيد للغاية. كان بوسعنا حسم نتيجة المباراة مبكرا. الفضل يعود إلى اللاعبين”.