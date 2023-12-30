تيم يتقدم في بطولة برزبين للتنس بعد توقف اللعب بسبب ثعبان

نجح النمساوي دومينيك تيم بطل أمريكا المفتوحة سابقا في حجز مكانه في القرعة الرئيسية لبطولة برزبين الدولية للتنس السبت بعد توقف المباراة بسبب ثعبان.

وخسر تيم المجموعة الأولى في مباراته في تصفيات البطولة التي تأتي في اطار الاستعداد لأستراليا المفتوحة الكبرى في مواجهة الأسترالي الصاعد جيمس ماكابي قبل أن يكتشف الجمهور وجود الثعبان بالقرب من السياج المحيط بالملعب.

وتوقفت المباراة لنحو 40 دقيقة حتى التخلص من الثعبان.

وقال تيم المصنف الثالث عالميا سابقا للصحفيين بعد المباراة “أنا فعلا أحب الحيوانات وخاصة الغريبة منها.. لكنهم قالوا إن الثعبان سام وإنه كان قريبا من جامعي الكرات لذا فقد كان الوضع خطيرا بالفعل.

“لم يسبق لي أن واجهت مثل هذا الموقف وبالتأكيد لن أنساه مطلقا.”

واستبسل تيم الذي تراجع للمركز 98 عالميا بسبب الإصابات في المجموعة الثانية قبل أن يفوز بواقع 2-6 و7-6 و6-4 ليضمن المشاركة فعليا في البطولة.

وتنطلق أستراليا المفتوحة أولى البطولات الأربع الكبرى للموسم الجديد في 14 يناير كانون الثاني الجاري في ملاعب ملبورن بارك وتستمر حتى 28 من الشهر نفسه.

وسيعود المصنف الأول عالميا سابقا الإسباني رافائيل لنادال الذي حصد 22 لقبا كبيرا إلى الملاعب من خلال بطولة برزبين الدولية غدا الأحد عندما يخوض مباراة في زوجي الرجال إلى جانب مارك لوبيز الذي لعب إلى جانبه في 2016 وفاز معه بالذهبية الأولمبية.

وستعود اليابانية نعومي أوساكا الفائزة بأربعة ألقاب كبرى إلى الملاعب من خلال برزبين أيضا بعد غياب بسبب عطلة الأمومة التي وضعت خلالها طفلتها شاي.