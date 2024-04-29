ثلاثية ليفاندوفسكي تقود برشلونة للفوز 4-2 على بلنسية بعشرة لاعبين

سجل روبرت ليفاندوفسكي ثلاثة أهداف في الشوط الثاني ليساعد برشلونة على العودة في النتيجة وانتزاع فوز صعب 4-2 على ضيفه بلنسية (الاثنين 29-4-2024)، بعد ان كان الأخير متقدما 2-1 قبل أن يطرد حارسه في الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وعاد برشلونة إلى المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 73 نقطة، ليتجاوز جيرونا مفاجأة الموسم الذي يحتل المركز الثالث برصيد 71 نقطة.

وسيلعب الفريقان وجها لوجه في قمة قطالونيا يوم السبت المقبل.

وأدى فوز برشلونة إلى تأجيل احتفالات ريال مدريد المحتومة بلقب الدوري لأسبوعين، حيث يحتل فريق المدرب كارلو انشيلوتي صدارة الترتيب برصيد 84 نقطة وبفارق مريح عن أقرب مطارديه.

وتقدم برشلونة بضربة رأس من فيرمين لوبيز بعد تمريرة عرضية من رافينيا في الدقيقة 22، لكن هوجو دورو لاعب بلنسية رد بهدف في الدقيقة 27.

ثم سجل بيبيلو من ركلة جزاء بعد خطأ من رونالد أراوخو بعدها بنحو 11 دقيقة، ليمنح الفريق الضيف التقدم.

لكن بعد طرد جيورجي مامارداشفيلي حارس بلنسية ببطاقة حمراء مباشرة بسبب لمسة يد خارج منطقة الجزاء قبل نهاية الشوط الأول، سيطر برشلونة على الأمور وأعاد ليفاندوفسكي أصحاب الأرض إلى المقدمة وسجل هدفين برأسه من ركلتين ركنيتين في الدقيقتين 49 و82.

واكمل ليفاندوفسكي ثلاثيته بركلة حرة في الوقت بدل الضائع.