ثلاثية متأخرة من جوردون تمنح ناجتس الفوز 1-صفر على ثاندر

سجل آرون جوردون رمية ثلاثية في الثواني الأخيرة ليحرز 22 نقطة ويقود دنفر ناجتس للفوز 121-119 على مضيفه أوكلاهوما سيتي ثاندر في المباراة الأولى من السلسلة التي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات بقبل نهائي الأدوار الإقصائية بالقسم الغربي لدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين الليلة الماضية.

وقبل 9.5 ثانية على النهاية وثاندر متقدم بفارق نقطة واحدة ارتكب راسل وستبروك لاعب ناجتس مخالفة ضد شيت هولمجرين.

وأهدر هولمجرين الرميتين الحرتين ليمنح دنفر فرصة لإنهاء المباراة لصالحه.

واستحوذ كريستيان براون على الكرة المرتدة ليرسلها إلى وستبروك الذي انطلق بها قبل أن يمررها إلى جوردون ليسجل ثلاث نقاط حسمت فوز ناجتس.

وستقام المباراة الثانية من السلسلة على ملعب ثاندر بعد غد الخميس.

وفي مباراة أخرى أقيمت الليلة الماضية، احتاج نيويورك نيكس لوقت إضافي ليحقق الفوز على مضيفه بوسطن سيلتيكس حامل اللقب 108-105.

وتفوق نيكس بهذه النتيجة 1-صفر في السلسلة التي تحسم على الأساس الأفضل في سبع مباريات في قبل نهائي الأدوار الإقصائية بالقسم الشرقي.

وستقام المباراة الثانية بعد غد الخميس في بوسطن أيضا، قبل أن تنتقل السلسلة إلى نيويورك في المباراة الثانية المقررة يوم السبت المقبل.

وسجل كل من جالين برونسون وأو.جي أنونوبي 29 نقطة للفريق الزائر نيويورك.

وعوض نيكس فارق 20 نقطة في الربع الثالث وحسم فوزه عندما خطف مايكل بريدجز الكرة من جايلين براون قبل ثلاث ثوان من النهاية ليسجل رمية الانتصار.

وكانت النتيجة 100-100 قبل ثانيتين من النهاية وبعد وقت مستقطع أهدر جيسون تيتوم رمية بعيدة المدى مع صفارة النهاية لتذهب المباراة للوقت الإضافي.

ومنحت سلة ساحقة من أنونوبي ورمية من مخالفة ورمية ثلاثية من بريدجز نيكس النقاط التي كان بحاجة لها ليحسم فوزه.