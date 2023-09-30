السبت 15 ربيع الأول 1445 ﻫ - 30 سبتمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ثلاثية واتكينز تقود فيلا لسحق برايتون 6-1

منذ ساعة واحدة
فريق أستون فيلا- رويترز

فريق أستون فيلا- رويترز

A A A
طباعة المقال

أحرز أولي واتكينز ثلاثة أهداف ليقود أستون فيلا لفوز كبير 6-1 على ضيفه برايتون آند هوف ألبيون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم السبت.

وهز واتكينز الشباك مرتين في أول 21 دقيقة قبل أن يزيد برفيس إستوبينان من آلام برايتون عندما وضع الكرة بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 26.

وبدا أن البديل أنسو فاتي أحيا آمال فريق المدرب روبرتو دي تسيربي بتقليص الفارق بعد خمس دقائق من الاستراحة.

لكن واتكينز أكمل ثلاثيته بتسديدة غيرت اتجاهها ليعيد تفوق أستون فيلا بفارق ثلاث أهداف في الدقيقة 65. وهذه هي أول ثلاثية لواتكينز في الدوري في ثلاثة أعوام.

وأضاف جيكوب رامسي الهدف الخامس بتسديدة في الزاوية البعيدة قبل خمس دقائق من النهاية.

وأهدر واتكينز فرصة تسجيل هدفه الرابع عندما سدد في جسد الحارس جيسون ستيل من وضع انفراد لترتد الكرة إلى دوجلاس لويز ليختتم الأهداف في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

ورفع أستون فيلا رصيده إلى 15 نقطة من سبع مباريات في المركز الرابع متأخرا بفارق الأهداف عن برايتون.

ويتصدر مانشستر سيتي المسابقة وله 18 نقطة من ستة انتصارات قبل أن يحل ضيفا على ولفرهامبتون واندرارز في وقت لاحق من اليوم السبت 30\9\2023.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من رياضة

أُنس جابر
التونسية أُنس جابر تتوّج باللقب الخامس في مسيرتها
ليونيل ميسي
"عشق" ميسي يتسبّب بغضب واستياء في ميامي
جيسيكا بيغولا
بيغولا تبلغ نهائي بطولة بان باسيفيك للتنس

الأكثر قراءة

من جانب القبر في بلدة فايدة في العراق
فيديو.. صوت من داخل قبر يثير ضجة في العراق والسلطات تتحرك!
العالم الهولندي فرانك هوغربيتس
بعد زلزال شعرت به مدن عربيّة اليوم.. كيف علّق العالم الهولندي؟
اقتحام أحد المصارف في لبنان
نهب جديد من مصارف لبنان.. وخطة ولا أخطر!