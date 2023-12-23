ثنائية بيسيك وباريلا تمنح إنتر الفوز على ليتشي

منحت أهداف يان بيسيك ونيكولو باريلا الفوز لإنتر ميلان 2-صفر على ضيفه ليتشي في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم ليستعيد فارق الأربع نقاط في الصدارة اليوم السبت.

وبدا أن ليتشي سيمنع إنتر من التسجيل حتى الاستراحة لكن يان بيسيك سجل هدفه الأول مع النادي في الدقيقة 43 عندما حول تمريرة عرضية من ركلة حرة نفذها هاكان تشالهان أوغلو بضربة رأس في الشباك.

وبعدما تحمل إنتر ضغطا مستمرا من ليتشي في الشوط الثاني، نجح أخيرا من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 78 عندما تعاون باريلا مع ماركو أرناوتوفيتش ليريح أعصاب إنتر.

وأكمل ليتشي المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 83 عندما تلقى لاميك باندا بطاقة حمراء للاعتراض.

ويتصدر إنتر ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة من 17 مباراة بفارق أربع نقاط عن يوفنتوس الذي فاز 2-1 على فروزينوني في وقت سابق اليوم بينما توقف رصيد ليتشي عند 20 نقطة في المركز 12.