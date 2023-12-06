"ثنائية" تقود يونايتد للانتصار على تشيلسي في الدوري الإنجليزي

سجل سكوت مكتوميناي لاعب مانشستر يونايتد هدفا في كل شوط ليقود فريقه للفوز 2-1 على تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على ملعب أولد ترافورد اليوم الأربعاء.

وسيطر مانشستر يونايتد على المباراة ليحقق الانتصار الذي دفع فريق المدرب إريك تن هاج نحو المركز السادس في الجدول برصيد 27 نقطة بعد 15 مباراة، فيما تجمد رصيد تشيلسي عند 19 نقطة في المركز العاشر.

ويأتي فوز مانشستر يونايتد في فترة صعبة يعيشها تن هاج المحاصر، والذي طاردته تقارير وسائل الإعلام مؤخرا عن حدوث مشكلات داخل غرفة الملابس.

وأحرز ماكتوميناي هدفه الأول في الدقيقة 19، بعد أن سدد الكرة عقب ارتدادها إليه بعد تصدي دفاع تشيلسي لتسديدة هاري ماجواير.

وأدرك كول بالمر لاعب تشيلسي، الذي نشأ مشجعا ليونايتد وكان يلعب أول مباراة له على استاد أولد ترافورد، التعادل قبل نهاية الشوط الأول مباشرة عندما سدد بقدمه اليسرى بين ساقي المدافع فيكتور ليندلوف لتتجاوز الحارس أندريه أونانا نحو الشباك.

وجاء الهدف الثاني لمكتوميناي في المباراة والخامس في الدوري هذا الموسم في الدقيقة 69 عندما لعب برأسه الكرة اثر تمريرة عرضية متقنة من أليخاندرو جارناتشو.