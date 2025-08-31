ثنائية غيراسي تقود دورتموند لفوزه الأول بثلاثية على أونيون برلين

سجل المهاجم سيرو غيراسي هدفا في كل شوط ليقود بروسيا دورتموند للفوز 3-صفر على ضيفه أونيون برلين اليوم الأحد، وهو الانتصار الأول للفريق في الموسم الحالي بدوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم.

وكان غيراسي (29 عاما) سجل 34 هدفا في الدوري ودوري أبطال أوروبا خلال الموسم الماضي، ونجح اليوم في التسجيل للمباراة السابعة على التوالي في الدوري، بحساب مباريات الموسم الماضي، ولم يحقق سلسلة أهداف أطول سوى لاعبين اثنين آخرين في تاريخ دورتموند.

وكان دورتموند، الذي يدربه نيكو كوفاتش، استقبل هدفين في اللحظات الأخيرة من مباراته الأولى في الموسم ليتعادل 3-3 مع سانت باولي، لكن الأمر لم يتكرر مع سيطرة دورتموند على مباراة اليوم بشكل كبير.

وأهدر الدولي الغيني جيراسي فرصتين ثمينتين في وقت مبكر من الشوط الأول من بينهما انفراد بالحارس فريدريم رونو، لكن الحظ حالفه في المرة الثالثة وافتتح التسجيل في الدقيقة 44 إثر تمريرة من يان كوتو.

وفي الدقيقة 58، سجل جيراسي الهدف الثالث له في مباراتين بالدوري، إذ تبادل الكرة ببراعة مع ماكسيميليان باير ثم سددها لتمر فوق الحارس وتسكن الشباك.

وقبل تسع دقائق من النهاية، سجل البديل فيليكس نميشا الهدف الثالث لدورتموند.