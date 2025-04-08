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ثنائية رايس المذهلة من ركلتين حرتين تقود أرسنال للفوز 3-صفر على ريال مدريد

منذ ساعة واحدة
ديكلان رايس

ديكلان رايس

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سجل ديكلان رايس ثنائية مذهلة من ركلتين حرتين وأضاف ميكل مرينو هدفا رائعا ليحقق أرسنال فوزا ساحقا 3-صفر على ريال مدريد في ذهاب دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم على ملعب الإمارات اليوم الثلاثاء.

وسيطر أرسنال على مجريات الشوط الأول وبدأ ريال مدريد يدخل أجواء المباراة ببطء، لكن الفريق الزائر كان مدينا لتصدى تيبو كورتوا الرائع للخروج بالتعادل في نهاية الشوط الأول.

لكن رايس افتتح التسجيل في الدقيقة 58 بهدفه الأول من تسديدة لا تصد من ركلة حرة بعد أن تجاوزت الكرة الحائط البشري ثم كورتوا، قبل أن يضيف هدفا أروع بعد 12 دقيقة.

ثم سدد مرينو بهدوء في الزاوية السفلى للمرمى قبل 15 دقيقة على النهاية ليمنح أرسنال تقدما كبيرا قبل زيارة مدريد الأسبوع المقبل.

وأكمل ريال مدريد المباراة بعشرة لاعبين في الدقائق الأخيرة بعد حصول إدواردو كامافينجا على بطاقة صفراء ثانية.

    المصدر :
  • رويترز

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