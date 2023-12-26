الثلاثاء 13 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 26 ديسمبر 2023 |
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ثنائية عكسية متأخرة تقود لوتون تاون للفوز على يونايتد في الدوري الإنجليزي

منذ 5 دقائق
فريق لوتون تاون

فريق لوتون تاون

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‭ ‬سجل جاك روبنسون وأنيس بن سليمان هدفين بنيران صديقة خلال آخر 13 دقيقة من المباراة ليهدر شيفيلد يونايتد فوزا كان في المتناول ويخسر على أرضه أمام لوتون تاون 3-2 اليوم الثلاثاء على ملعب برامول لين في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

افتتح لوتون تاون التسجيل في الشوط الأول عن طريق ألفي دوتي لكن شيفيلد يونايتد قدم عرضا قويا في الشوط الثاني وتعادل عن طريق أوليفر مكبيرني ثم سجل زميله أنيل أحمدوجيتش أول هدف له في الدوري الإنجليزي الممتاز ليتقدم شيفيلد 2-1.

ورغم العمل الجاد الذي قدمه شيفيلد يونايتد للتقدم في المباراة فرط الفريق في تقدمه حيث تعادل لوتون تاون بهدف عكسي سجله روبنسون لاعب شيفيلد بالخطأ في مرمى فريقه لدى محاولته اعتراض تمريرة عرضية كما أضاف زميله بن سليمان الهدف العكسي الثاني لدى محاولته التصدي لتسديدة.

وظل لوتون تاون في المركز 18 لكنه رفع رصيده إلى 15 نقطة حصدها من 18 مباراة متأخرا بفارق نقطة واحدة عن أقرب مراكز البقاء في الدوري الممتاز.

وقبع شيفيلد يونايتد في المركز 20 والأخير برصيد تسع نقاط حصدها خلال 19 مباراة وقد تقلصت آماله في البقاء بالدوري الممتاز بشكل كبير.

    المصدر :
  • رويترز

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