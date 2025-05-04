ثنائية مبابي تمنح ريال مدريد انتصارًا مثيرًا على سيلتا فيجو

سجل كيليان مبابي هدفين وأحبط ريال مدريد انتفاضة متأخرة من سيلتا فيجو ليفوز 3-2 اليوم الأحد ويقلص الفارق إلى أربع نقاط مع برشلونة المتصدر الذي سيلتقيه في مباراة قمة بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم في الجولة المقبلة.

افتتح أردا جولر التسجيل لريال مدريد بعد مرور حوالي نصف ساعة إذ نفذ اللاعب التركي (20 عاما) ركلة ركنية قصيرة وتبادل الكرة مع لوكاس فاسكيز قبل أن يسدد بيسراه من زاوية ضيقة لتمر من بين مدافعي سيلتا فيجو.

وضاعف مبابي تقدم ريال مدريد بعد ست دقائق أخرى حين مرر جود بلينجهام كرة عالية إلى الفرنسي الذي انطلق بها في منتصف ملعب المنافس ليسددها بيمناه في الشباك.

ثم مرر جولر كرة بينية إلى مبابي الذي سجل الهدف الشخصي الثاني له والثالث لفريقه بعد مرور ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني.

وانتفض سيلتا فيجو صاحب المركز السابع ليسجل هدفا في الدقيقة 69 عن طريق خابي رودريجيز قبل أن يضيف فيليوت سفيدبرج هدفا آخر بعد سبع دقائق لكن ريال مدريد نجح في الصمود أمام ضغط الفريق الزائر في اللحظات الأخيرة ليضمن الفوز.