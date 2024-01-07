ثنائية نظيفة.. ليفربول ينتزع فوزاً ثميناً من أرسنال في كأس الاتحاد الإنجليزي

سجل ياكوب كيفيور في مرماه وأضاف لويس دياز هدفا قبل النهاية ليمنح ليفربول الفوز 2-صفر على مضيفه أرسنال (الأحد 7-1-2024) في مباراة الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم وهي أبرز مباريات الأسبوع الحالي في البطولة وشهدت استمرار المستوى المتراجع لصاحب الأرض في العام الجديد.

وأهدر أرسنال العديد من الفرص في الشوط الأول قبل أن يسدد ترينت ألكسندر-أرنولد ركلة حرة اصطدمت برأس كيفيور في الدقيقة 80.

وضمن دياز مكان ليفربول، الفائز باللقب ثماني مرات، في قرعة الدور الرابع حيث سجل هدفا في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وكان ليفربول، متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، متراجعا في الشوط الأول مع فشل أرسنال في استغلال سلسلة من الفرص المبكرة وكان القائد مارتن أوديجارد قريبا من التسجيل لكن تسديدته القوية ارتطمت بالعارضة.

وتحسن مستوى ليفربول بعد الاستراحة وتمت مكافأة جماهيره التي بلغ عددها سبعة آلاف، حضرت في ملعب أرسنال، بهدفين متأخرين.

وخسر أرسنال الآن آخر ثلاث مباريات له في جميع المسابقات.

وقال ألكسندر-أرنولد “قمنا بتغيير الأمور بين الشوطين داخليا ونزلنا إلى الملعب ولعبنا كرة القدم وصنعنا الفرص.

“كانت هناك أوقات في الشوط الأول كنا نتسم فيها بالسذاجة بعض الشيء… سددنا في إطار المرمى عدة مرات لذلك سنحت لنا عدة فرص وفي النهاية وضعنا الكرة في المرمى”.