ثنائية هالاند تقود سيتي للفوز على يانج بويز والتأهل لدور 16

أنهى إرلينج هالاند غيابه عن الأهداف وسجل ثنائية وأضاف مانويل أكانجي هدفا في عودته لبلاده ليقودا مانشستر سيتي للفوز 3-1 على مضيفه يانج بويز السويسري ليضمن حامل اللقب مقعده في أدوار خروج المغلوب بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الأربعاء.

وواصل فريق المدرب بيب جوارديولا انطلاقته المثالية محققا العلامة الكاملة بثلاثة انتصارات في المجموعة السابعة رغم مخاوفه من خوض المباراة على ملعب من العشب الصناعي في استاد فانكدورف في بيرن.

وسجل هالاند هدفه الأول في ست مباريات بدوري الأبطال عبر ركلة جزاء في الدقيقة 67 بعد مخالفة من محمد كمارا على رودري.

وأضاف آلة أهداف سيتي هدفه الثاني بعدما سيطر على الكرة بقدمه اليسرى وسدد باليمنى قوية في الزاوية العليا للمرمى قبل أربع دقائق من النهاية.

وأهدر سيتي عدة فرص في الشوط الأول قبل أن يفتتح أكانجي الأهداف بعد ثلاث دقائق من نهاية الاستراحة بعدما اصطدمت ضربة رأس من روبن دياز بالعارضة بعد لمسة من الحارس أنتوني راسيوبي ليتابعها المدافع السويسري في المرمى.

وأدرك يانج بويز التعادل سريعا بعدها بأربع دقائق حين سدد المهاجم إيليا ميشاك الكرة من أعلى رأس الحارس البرازيلي إيدرسون.

ويحتل يانج بويز المركز الثالث بنقطة واحدة من ثلاث مباريات.