جابرييل يقول إن التعاقدات الجديدة ستساعد أرسنال على حصد الألقاب

‭ ‬ قال جابرييل ماجاليس مدافع أرسنال إن فريقه ترك لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يفلت من يديه في السنوات القليلة الماضية لكن التعاقد مع لاعبين من الطراز العالمي سيحدث الفارق هذا الموسم.

وتعاقد أرسنال، وصيف البطل في المواسم الثلاثة الأخيرة، مع الجناح نوني مادويكي وحارس المرمى كيبا أريزابالاجا من تشيلسي، بالإضافة إلى لاعبي الوسط كريستيان نورجارد من برنتفورد ومارتن زوبيمندي من ريال سوسيداد.

ومن المتوقع أيضا انضمام المهاجم السويدي ڤيكتور يوكريش، الذي سجل 54 هدفا في 52 مباراة مع سبورتنج لشبونة الموسم الماضي، إلى ملعب الإمارات.

وقال جابرييل في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) نُشرت أمس الأحد “أعتقد أن اللاعبين الذين انضموا لنا سيساعدوننا كثيرا. النادي يبذل قصارى جهده لمصلحة اللاعبين والمدرب.

“إنهم يبذلون قصارى جهدهم للتعاقد مع أفضل اللاعبين القادرين على مساعدتنا، لكن علينا التركيز فيما يمكننا فعله في الملعب. اللاعبون الموجودون هنا يفعلون ذلك. نحن أقوياء ونزداد قوة بهؤلاء اللاعبين الجدد”.

وأضاف المدافع البرازيلي “نريد أن نمتلك أفضل اللاعبين والمنافسة على الألقاب ويجب أن نمتلك أفضل اللاعبين… أفلت منا العديد من الألقاب مؤخرا. كنا على وشك الفوز، لكنني أعتقد أن الأمور ستكون مختلفة هذا العام”.

ويبدأ أرسنال الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2025-2026 في 17 أغسطس آب المقبل بزيارة مانشستر يونايتد في أولد ترافورد.