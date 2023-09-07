جاكسون تستهدف الرقم القياسي العالمي لسباق 200 متر

تسعى العداءة الجاميكية شيريكا جاكسون لتحطيم الرقم القياسي العالمي لسباق 200 متر عدوا للسيدات، وهو أحد أقدم الأرقام القياسية في تاريخ ألعاب القوى، وذلك غدا الجمعة في لقاء ميموريال فان دام وهو اللقاء قبل الأخير في جدول سباقات الدوري الماسي.

وقالت جاكسون للصحفيين خلال مؤتمر صحفي الخميس في بروكسل “في بطولة العالم كنت قريبة للغاية (من تحطيم الرقم).

“تحدثت أنا والمدرب ونسعى خلف تحقيق (الرقم القياسي) هذا العام. أتمنى أن أحققه (غدا الجمعة)”.

وحققت العداءة البالغة من العمر 29 عاما ثاني أسرع زمن في التاريخ وهو 21.41 ثانية لتفوز بلقبها الثاني على التوالي لسباق 200 متر في بطولة العالم في بودابست الشهر الماضي.

والرقم القياسي العالمي مسجل باسم الراحلة فلورنس جريفيث جوينر في عام 1988 ويبلغ 21.34 ثانية.

وقالت جاكسون إنها إذا حطمت الرقم القياسي غدا الجمعة، فإن ذلك “سيخفف بعض الضغط” الواقع عليها قبيل إقامة نهائي الدوري الماسي يومي 16 و17 سبتمبر في يوجين.

وأضافت جاكسون “إذا لم يكن الأمر كذلك، فلدينا فرصة أخرى في يوجين.

“لا يوجد سباق مثالي، لكنني أريد فقط أن أخوض سباقا جيدا (الجمعة) وبمجرد أن أضع كل شيء في مكانه الصحيح، فبالتأكيد (سأحطم الرقم) لأننا نكون قد اقتربنا.

“نحن قريبون جدا، بل نحن نطرق الباب (المجد).

“سيكون من الجيد أن ننعم ببعض الأجواء الجاميكية وهذا مضمار جديد.

“جسدي في حالة جيدة وعقلي جاهز، وهذا أفضل شيء يمكنني الجمع بينه..عقلي وجسدي. كل شيء ممكن (غدا الجمعة)”.

ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة إلى 31 درجة مئوية غدا في بروكسل.