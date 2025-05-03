جاكوار لاند روفر تعود للسوق الأمريكية بعد تراجع ترامب عن بعض الرسوم

ذكرت صحيفة تايمز البريطانية اليوم السبت أن شركة جاكوار لاند روفر للسيارات استأنفت شحناتها إلى الولايات المتحدة بعد توقفها مؤقتا بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية.

وأفاد تقرير الصحيفة أن أولى شحنات سيارات جاكوار لاند روفر والتي كان من المقرر أن تتجه للولايات المتحدة منذ ما يقرب من شهر غادرت بريطانيا يوم الأربعاء.

ولم ترد جاكوار لاند روفر، المملوكة لشركة تاتا موتورز الهندية،بعد على طلب رويترز للتعليق.

وقالت الشركة في أبريل نيسان إنها ستوقف شحن سياراتها المصنوعة في بريطانيا إلى الولايات المتحدة لمدة شهر، إذ تدرس كيفية تقليل تأثير تكلفة الرسوم التي فرضها ترامب وتبلغ 25 بالمئة على السيارات والشاحنات الخفيفة المستوردة، والتي دخلت حيز التنفيذ في الثالث من أبريل نيسان.

وقال ترامب يوم الخميس إنه سيخفف من وطأة رسومه الجمركية على السيارات من خلال أمر تنفيذي يمزج بين الاعتمادات والإعفاءات من الرسوم الأخرى على قطع الغيار والمواد.

وقال أدريان هولمارك الرئيس التنفيذي لشركة أستون مارتن البريطانية لتصنيع السيارات الفارهة يوم الأربعاء إن الشركة ستتحمل تكاليف الرسوم الجمركية الأمريكية بالمشاركة مع عملائها وستبيع مخزونها الأمريكي بالكامل مع الحد من الشحنات إلى هناك.

ويوفر قطاع السيارات البريطاني وظائف لنحو 200 ألف شخص بشكل مباشر. وأظهرت بيانات جمعية مصنعي وتجار السيارات أن الولايات المتحدة هي ثاني أكبر مستورد للسيارات البريطانية بعد الاتحاد الأوروبي بحصة تقارب 20 بالمئة.