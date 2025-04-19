جريزليز يفوز على مافريكس ويبلغ الأدوار الإقصائية بدوري السلة الأميركي

قاد جا مورانت فريقه ممفيس جريزليز للحصول على التصنيف الثامن في الأدوار الإقصائية بالقسم الغربي بفوز مقنع 120-106 على ضيفه دالاس مافريكس في ملحق الأدوار الإقصائية (بلاي إن) بدوري السلة الأمريكي للمحترفين الليلة الماضية.

سجل مورانت 22 نقطة وقدم تسع تمريرات حاسمة لزملائه واستحوذ على سبع كرات مرتدة وقطع الكرة من المنافس ثلاث مرات رغم أنه كان يلعب وهو مصاب بالتواء في الكاحل الأيمن.

وأحرز جارين جاكسون أكبر عدد من النقاط لفريقه في المباراة بلغ 24 نقطة واستحوذ على سبع كرات مرتدة.

وساهم ديزموند بين بتسجيل 22 نقطة وتقديم تسع تمريرات حاسمة لزملائه في جريزليز الذي سيواجه المصنف الأول أوكلاهوما سيتي ثاندر في الجولة الأولى من الأدوار الإقصائية.

وتنطلق سلسة الأدوار الإقصائية التي تحسب على أساس الأفضل في سبع مباريات غدا الأحد في أوكلاهوما سيتي.

وسجل نجم دالاس أنتوني ديفيز 40 نقطة لفريقه واستحوذ على تسع كرات مرتدة. وعانى من إصابة في الفخذ الأيسر وأسفل الظهر خلال النصف الثاني قبل أن يخرج من الملعب نهائيا قبل 5:22 دقائق من نهاية المباراة.

أضاف كلاي طومسون 18 نقطة لفريق مافريكس الذي انتهى موسمه المضطرب. سيُذكر هذا الموسم بصفقة انتقال لوكا دونتشيتش إلى لوس انجليس ليكرز ثم تعرض كايري إيرفينج لإصابة في الرباط الصليبي الأمامي أنهت موسمه.