غريزمان يقود أتليتيكو للفوز على ريال سوسيداد بالدوري الإسباني

سجل أنطوان غريزمان هدفا من ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة ليقود أتليتيكو مدريد للفوز 2-1 على ضيفه ريال سوسيداد في مباراة كان فيها حكم الفيديو المساعد تحت المجهر مجددا بسبب قرارين مثيرين للجدل بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الأحد.

وهيمن أتليتيكو على المباراة منذ البداية وافتتح صمويل لينو التسجيل في الدقيقة 22 من تسديدة متقنة من مسافة قريبة بعدما تفوق على مصيدة التسلل مستغلا تمريرة بينية لعبها كوكي.

وأهدر أتليتيكو العديد من الفرص، بينها فرصتان في إطار المرمى سدد رودريجو دي بول أولاها في الشوط الأول وكانت الأخرى من نصيب اكسل فيتسل في الشوط الثاني.

لكن ريال سوسيداد بدأ في السيطرة على المباراة تدريجيا وكاد أن يدرك التعادل عندما سدد ميكل أويارزابال كرة قوية اصطدمت بالقائم الأيسر.

وفي الدقيقة 67، استغرق الحكم مونويرا مونتيرو عدة دقائق في مراجعة لمسة يد محتملة على ألفارو موراتا داخل المنطقة لكنه لم يجد أي مخالفة.

وأدرك الفريق الضيف التعادل أخيرا بفضل أويارزابال الذي كلل هجمة مرتدة سريعة في الدقيقة 73. وتصدى يان أوبلاك حارس مرمى أتليتيكو لفرصتين خطيرتين ليبقي على آمال فريقه في المباراة.

وحصل أتليتيكو على ركلة جزاء بعدما لمس كارلوس فرنانديز لاعب سوسيداد الكرة بيده داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 86 وسجل جريزمان من علامة الجزاء.

واستشاط لاعبو ريال سوسيداد ومدربه إيمانول أغواسيل غضبا بسبب القرار واعترضوا عليه إذ كان فرنانديز على الأرض وظهره للملعب عندما اصطدمت تسديدة جريزمان بذراعه.

وأبلغ غريزمان منصة (داوزن) “عندما يقرر الحكم، في النهاية سيكون الأمر معقدا، لكن كرة القدم تستمر. يجب عليك سن القواعد لا أن تترك الأمر لتقدير الحكم. اليوم كان قراره لصالحنا وفزنا. لن يكون الأمر بهذه الصورة دائما”.

وارتفع رصيد أتليتيكو إلى 19 نقطة من ثماني مباريات في المركز الرابع، بفارق خمس نقاط خلف ريال مدريد المتصدر الذي لعب تسع مباريات.