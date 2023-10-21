الأحد 6 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 22 أكتوبر 2023 |
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جريزمان يقود أتليتيكو للفوز على سيلتا فيجو بالدوري الإسباني

منذ 12 دقيقة
لاعبو أتليتيكو مدريد

لاعبو أتليتيكو مدريد (رويترز)

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سجل أنطوان جريزمان ثلاثية من الأهداف في فوز أتليتيكو 3-صفر على المتعثر سيلتا فيجو الذي لعب بعشرة لاعبين بعد طرد حارس مرماه إيفان فيار في الشوط الأول بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم السبت.

وافتتح المهاجم الفرنسي التهديف من علامة الجزاء في الدقيقة 29 بعدما حصل فيار على بطاقة حمراء مباشرة بعدما عرقل ألبارو موراتا داخل منطقة الجزاء.

وأهدر أتليتيكو عدة فرص قبل أن يضاعف جريزمان النتيجة في الدقيقة 64 من تسديدة من داخل منطقة الجزاء قبل أن يضيف الهدف الثالث بعد ست دقائق من مسافة قريبة.

ويحتل أتليتيكو، الذي تتبقى له مباراة مؤجلة، المركز الثاني برصيد 22 نقطة متساويا مع جيرونا وبفارق ثلاث نقاط خلف ريال مدريد المتصدر ونقطة واحدة خلف برشلونة صاحب المركز الرابع. ويقبع سيلتا في منطقة الهبوط بست نقاط من عشر مباريات في المركز 18.

    المصدر :
  • رويترز

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