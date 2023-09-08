جمال "المغربي" يدخل تاريخ إسبانيا

أصبح الأمين جمال جناح برشلونة أصغر لاعب سنا يشارك ويسجل لمنتخب إسبانيا في سن 16 عاما و57 يوما خلال فوز ساحق على مضيفه الجورجي 7-1 ساهم فيه ألفارو موراتا بثلاثية ضمن تصفيات بطولة أوروبا لكرة القدم 2024 اليوم الجمعة.

تقدمت إسبانيا بهدفين سريعين عبر موراتا من ضربة رأس في الدقيقة 22 ثم سجل المدافع سولومون كفيركفيليا في شباكه بالخطأ بعد خمس دقائق.

ووسع داني أولمو وموراتا الفارق قبل نهاية الشوط الأول.

وأحرزت جورجيا هدفا شرفيا في الدقيقة 49 بخطأ من حارس إسبانيا أوناي سيمون، لكن موراتا والبديل نيكو وليامز سجلا هدفين للزوار في غضون دقيقتين.

وشارك جمال بديلا في الدقيقة 44 لتعويض المصاب ماركو أسينسيو ليكسر الرقم القياسي لزميله في برشلونة جابي، الذي كان يبلغ 17 عاما و62 يوما حين خاض مباراته الدولية الأولى في 2021.

وكسر جابي رقم أنخيل زوبييتا (17 عاما و284 يوما) والذي صمد 85 عاما.

وأحرز جمال الهدف السابع لإسبانيا، بطلة دوري الأمم الأوروبية 2023، بلمسة متقنة داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 74.

ونال جمال، الذي أصبح أصغر لاعب يشارك لأول مرة مع برشلونة في لقاء رسمي الشهر الماضي، دعوة لتمثيل إسبانيا لأول مرة حين اختاره المدرب لويس دي لافوينتي لمواجهة جورجيا وقبرص هذا الأسبوع ضمن التصفيات.

وتحول إلى ركيزة مهمة في هجوم برشلونة في بداية الموسم الجاري واختير رجل المباراة في الفوز 4-3 على فياريال بالدوري الإسباني الشهر الماضي.

وولد جمال ونشأ في إسبانيا لأب مغربي ولعب لمنتخبات الناشئين في إسبانيا.

وتحتل إسبانيا المركز الثاني بالمجموعة الأولى بست نقاط من ثلاث مباريات، وتتأخر بست نقاط عن اسكتلندا لكن تتبقى لها مباراة.