جمال يرث القميص الأيقوني رقم 10 في برشلونة

حصل الجناح المتألق لفريق برشلونة الأمين جمال (18 عاما) على القميص الشهير رقم 10 الذي كان يرتديه في وقت سابق أسطورة النادي ليونيل ميسي، ليشكل هذا تتويجا لموسم رائع قدمه مع الفريق.

وحصل جمال على القميص بعد موسم مذهل سجل فيه 18 هدفا و25 تمريرة حاسمة ليساعد في فوز برشلونة بالثلاثية المحلية بإحراز الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا وكأس السوبر الإسبانية، إلى جانب التأهل لقبل نهائي دوري أبطال أوروبا.

وحسم اللاعب الشاب، الذي كان يرتدي القميص رقم 19 في الموسم الماضي، استمراره مع برشلونة بالفعل، إذ وقع على تمديد التعاقد في مايو أيار الماضي، ليستمر في برشلونة حتى عام 2031.

وتسلم اللاعب اليوم الأربعاء القميص رقم 10 من رئيس النادي خوان لابورتا في احتفالية خاصة.

ويحمل القميص رقم 10 ثقلا هائلا في كامب نو، إذ ارتداه ميسي خلال فترته مع النادي الحافلة بالألقاب والتي شكلت مسيرته.

وحصد الأرجنتيني 34 لقبا مع برشلونة ورحل عن الفريق وهو الهداف التاريخي للنادي برصيد 672 هدفا، وجاء رحيله بعد موسم 2020-2021 بسبب مشكلات مالية في النادي.

وارتدى القميص رقم 10 في برشلونة أساطير آخرون مثل دييجو مارادونا ورونالدينيو، لكن جمال قال إن هذا الإرث لن يثقل كاهله.

وقال جمال للصحفيين “ميسي مهد الطريق بالرقم 10، وأنا سأقدم مشواري”.

وأضاف “إنهم ثلاثة أساطير في كرة القدم وفي النادي. كل طفل يحلم بمضاهاة ميسي ورونالدينيو ومارادونا… سأسعى جاهدا للحفاظ على هذا الإرث”.

وتابع “أولا، كان حلمي أن ألعب لأول مرة مع برشلونة وأرتدي الرقم 10. كل من نشأ هنا يحلم بذلك. أنا ممتن للنادي”.