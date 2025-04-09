جماهير سان جيرمان تطلق صيحات استهجان ضد مارتينيز حارس فيلا

قوبل إميليانو مارتينيز حارس أستون فيلا بسيل من صيحات وصافرات الاستهجان وإهانات من جانب جماهير باريس سان جيرمان قبل مباراة الفريقين اليوم الأربعاء في ذهاب دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وشوهد الدولي الأرجنتيني، الذي وصفته صحيفة “ليكيب” الفرنسية الرياضية بأنه “متخصص في الاستفزاز”، أمس الثلاثاء وهو يرتدي قبعة تحمل علامة لنجاح منتخب الأرجنتين وتغطي صورة شعار الديك الفرنسي.

وكان مارتينيز سخر من كيليان مبابي بعد أن لعب دورا محوريا في فوز الأرجنتين على فرنسا بركلات الترجيح في نهائي كأس العالم 2022 وقام بإشارات غير لائقة أثناء حصوله على القفاز الذهبي للبطولة.

كذلك أشار مارتينيز بإيماءة طلب الصمت لجماهير ليل عندما نجح فيلا في إقصاء ليل بركلات الترجيح من دوري المؤتمر الأوروبي الموسم الماضي.

وقال أوناي إيمري مدرب فيلا أمس الثلاثاء “إنه ناضج ومسؤول ويتحسن في التحكم في مشاعره.

“الأمر يختلف الآن عنه عندما وصل إلى أستون فيلا قبل خمسة أو ستة أعوام”.