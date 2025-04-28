جماهير ليفربول ستتمكن أخيراً من الاحتفال في شوارع المدينة

أعلن ليفربول أنه سيحتفل بلقبه 20 للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عقب فوزه على توتنهام هوتسبير أمس الأحد في 26 مايو أيار المقبل خلال عطلة رسمية في البلاد.

وحُرمت الجماهير من الاحتفالات العامة في المرة الأخيرة التي توج فيها فريق مرسيسايد بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز عام 2020 بسبب قيود كوفيد-19. وكان هذا اللقب الأول لليفربول في دوري الأضواء منذ 30 عاما.

وضمن فريق المدرب أرنه سلوت اللقب أمس الأحد بعد فوزه الساحق 5-1 على توتنهام في أجواء احتفالية في ملعب أنفيلد مما جعله يتقدم بفارق 15 نقطة على أرسنال صاحب المركز الثاني قبل أربع مباريات من نهاية الموسم.

وسيبدأ موكب الاحتفالات البالغ طوله 15 كيلومترا في تمام الساعة 14:30 بالتوقيت المحلي (1330 بتوقيت جرينتش) ومن المتوقع أن استمراره من ثلاث إلى خمس ساعات.

وقال ليام روبنسون رئيس مجلس مدينة ليفربول في بيان “إن موكب احتفالات ليفربول يتجاوز كرة القدم-إنه احتفال بفخر مدينتنا وشغفها وروح المجتمع. نقوم بعمل هائل خلف الكواليس للاستعداد لحدث بهذا الحجم والمستوى”.