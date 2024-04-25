جمعة بترونية من الكابتن عساف مهنا لأركان الكرة الطائرة: النادي يحضّر لبطولة الموسم

مع اختتام بطولة لبنان في الكرة الطائرة لنوادي الدرجة الأولى للرجال بالكرة اللموسم 2023-2024 وحلول نادي الشباب البترون وصيفا للبطل سبيد بول شكا، أقام امين صندوق الاتحاد ونائب رئيس نادي الشباب البترون الكابتن عساف مهنا حفل عشاء في مطعم”الحارة” بمدينة البترون.

تقدم الحضور نائب رئيس اللجنة الأولمبية اسعد النخل، رئيس اتحاد الكرة الطائرة وليد القاصوف واعضاء الاتحاد، رئيس اتحاد المبارزة جهاد سلامة، مستشارا وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور جورج كلاس الدكتور رجا لبكي والمحامي ابراهيم الشويري، الرئيس السابق للاتحاد ومدير عام شركة “ابي رميا اخوان” ميشال أبي رميا، رئيس نادي الشباب البترون يوسف باسيل واعضاء اللجنة الادارية، رئيس اللجنة الفنية طوني غانم، رئيس لجنة الحكام حنا الزيلع وأحد اركان نادي الزهراء المينا ماهر الضناوي ورجال صحافة واعلام.

وخلال الحفل، القى يوسف باسيل كلمة تحدث فيها عن الموسم المميّز لبطولة الدرجة الأولى وحلول ناديه في مركز الوصيف، وشكر كل من ساهم في انجاح البطولة. وطالب باسيل بانشاء محطة تلفزيونية مختصة بالرياضة اللبنانية “والتي من شأنها تطوير الرياضة في وطن الأرز”.

وتحدث مهنا فرحّب بالحاضرين ونوه بنجاح بطولة لبنان للدرجة الاولى “التي كانت مثيرة وحماسية باعتراف الجميع. وشكر “كل من ساهم في نجاحها من لجنة ادارية وكافة اللجان والجمهور ورجال الصحافة والاعلام لمواكبتها”.

وقال: “إن نادي الشباب البترون سيبدأ التحضير والتخطيط لبطولة الموسم المقبل”.

ودعا الى ايلاء الكرة الطائرة الأهمية الكبيرة في المدارس ولدى النشء الطالع لصقل مهاراته.

الكلمة الثالثة للقاصوف الذي ذكر “ان الرياضة هي عامل وحدة وتضامن بين الجميع”، معتبراً أن الدولة “غائبة عن دعم الرياضة للأسف”.

وجدّد التنويه ببطولة موسم 2023-2024 “المثيرة في ظل المنافسة الشريفة بين الأندية”. وهنأ ونادي سبيدبول شكا لاحرازه اللقب ونادي الشباب البترون لحلوله في المركز الثاني. وشكر كل من ساهم في انجاح البطولة من الرئيس السابق للاتحاد ميشال ابي رميا واللجنة الادارية وعائلة اللعبة والجمهور والصحافيين.

واعتبر أن “الاتحاد المقبل سيكمل مسيرة الكرة الطائرة اللبنانية”.

الكلمة الأخيرة لأبي رميا الذي تحدث “عن اهتمام اللبنانيين بلعبة الكرة الطائرة بشكل كبير في السنوات الأخيرة”. وأكد أنه” لا يزال داعما للرياضة اللبنانية والكرة الطائرة”.